中美關係11月在舊金山APEC「習拜會」出現緩和後，美國飛機製造商波音（Boeing）在中國營運也回暖。波音中國總裁柳青29日指出，中國民航所有737 MAX都已恢復營運，由近百架飛機組成的中國MAX機隊正服務廣大乘客，並開始執飛多條區域國際航線。
綜合港媒報導，自2018年起，印尼獅子航空、衣索比亞航空兩架波音737 MAX客機先後發生空難，造成737 MAX於2019年在全球停飛。該機型於2020年底開始逐步恢復營運，但中國比多數國家還晚解除737 MAX的禁令。直到2023年1月中旬，737 MAX才陸續開始在中國復飛，到6月底已恢復90％商業營運。
在舊金山APEC「習拜會」後，中美關係有所緩和。中國民航局副局長胡振江12月8日會見波音研發部門資深副總裁弗萊明（Mike Fleming）時表示，中國航空市場的前景發展廣闊，歡迎波音繼續深耕。柳青29日在波音中國微信公眾號發文指出，隨著中國民航業的持續恢復和成長，波音也向中國客戶交付新飛機來協助他們提升運能和營運水準。
波音21日曾表示，已交付中國上海吉祥航空一架787-9型夢幻客機（787 Dreamliner），這是波音自2019年來，首架交付中國的客機。此舉顯示波音已獲得中國航空監管機構的關鍵批准，在暫停四年多後，距離中國「解凍」交付波音737 MAX飛機，又向前邁進一步。
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