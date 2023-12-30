大陸財政部29日公布2024年進出口稅則指出，除了法律、行政法規等對進出口關稅稅目、稅率調整另有規定者，將按最新公告稅率實施。其中，根據海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA），原產於台灣的部分進口貨物，參照適用協定稅率。

陸方此前對台灣發起貿易壁壘調查，大陸商務部並於12月15日提前公告結果出爐，認定台灣對大陸存在違反「對外貿易壁壘調查規則」，構成貿易壁壘，對大陸相關產業和企業造成負面貿易影響。在兩岸經貿關係持續緊張下，台灣各界關注ECFA是否因此中斷。

大陸國務院12月21日公布新一波措施指出，台灣單方面對大陸產品出口採取歧視性的禁止、限制等措施，違反ECFA規定，宣布自2024年1月1日起，中止包括丙烯、對二甲苯等12個稅目進口產品關稅減讓，衝擊石化業。陸方強調，希望台灣採取有效措施，取消對大陸的貿易限制。

我經濟部表示，取消ECFA早收優惠關稅後，相關產品自2024年1月1日起在大陸將面對2％至10％關稅，受影響的12項石化產品於2022年出口值約25億美元，今年前11月出口值則有所下滑至18億美元。經濟部指出，研判因大陸經濟低迷及大陸石化產能擴增等因素。同日，大陸國務院公布關稅調整方案，根據與有關國家或者地區已簽署並生效的自由貿易協定和優惠貿易安排，對20個協定項下，原產於30個國家或者地區的部分進口貨物實施協定稅率。

公告顯示，ECFA已完成降稅，繼續實施協定稅率，但大陸國務院關稅稅則委員會關於中止「海峽兩岸經濟合作架構協議」部分產品關稅減讓的公告所涉及貨物除外。