【時報-台北電】綜觀近一周歐美原油期貨震盪走低，因紅海事件導致的供應中斷擔憂情緒減弱及技術回檔，由於美國核心個人消費支出價格(PCE)指數創二年半新低，亦提振了投資者對美聯儲明年降息預期的情緒；另外，中東地區緊張局勢存在升級風險，及奈及利亞和剛果重申減產承諾，周二(12/26)原油上漲逾2%，不過在全球部分航運公司重返紅海航線及技術回檔，周三、周四原油價格再次回跌，預計2023年全年油價將下跌約10%，為兩年來首次出現年度下跌；截至周四(12/28)近一周美國WTI原油期貨介於71.77-75.57美元/桶之間波動，倫敦原油期貨77.15-81.07美元/桶之間波動，皆近一周跌3%。

分析師預期，紅海局勢對原油市場的擾動逐漸消化，而步入2024年後，歐佩克+減產將會執行新標準，疊加美聯儲即將開啟降息週期，美元走弱支撐油價，預期原油後市仍以震盪為主，後續需關注美國庫存、歐佩克+減產執行對原油市場的影響。

歐美天然氣期貨震盪下跌，本周耶誕節假期，市場貿易流動性減弱，對外出口不暢，儘管庫存仍然保持下降趨勢，但冬季庫存仍然充足，價格波動較小，期貨價格窄幅震盪；截至周四最新報價(12/28)美國NYMEX天然氣近月為BTU 2.56美元，近一周跌0.4%，倫敦ICE天然氣近月期貨為每THERM 84.65英磅，近一周跌1%。

影響價格波動品項有: (20231222-20231228)

12/22美國原油鑽井數量498台，連續3周下降。

12/26 NYMEX近月原油漲至每桶75.57美元，漲至12月1日以來的高點。

12/26 ICE近月布蘭特原油漲至每桶81.07美元，觸逾3周新高。

12/28西德州原油現貨報每桶72.02美元，創近2周低點。(編輯：鄧凱綺)(商品行情網)