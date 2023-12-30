華為近年營收與淨利規模

在2023年8月底發表5G旗艦手機、捲土重來的大陸資通訊大廠華為經營回歸常態，華為輪值董事長胡厚崑29日在新年致辭宣布，年內收入預計超人民幣（下同）7,000億元，規模較2022年大幅反彈約逾9％。此外，2024年將加速產品應用鴻蒙化。

綜合陸媒報導，華為官網29日刊登胡厚崑2024新年致辭，他表示，經歷數年艱困並承受嚴峻考驗，華為經營基本回歸常態，預計2023年實現銷售收入超過7,000億元。

對各業務，胡厚崑指出，終端表現好於預期，ICT基礎設施保持穩健，數位能源和雲有良好增長，智慧汽車解決方案競爭力顯著提升。其中，華為手機業務是近年遭受美國制裁損失慘重，而華為今年又以具體動作宣告重回手機一線戰場，收復手機失地被視為是華為營收反彈主因。

在美國制裁下，華為營收在2020年達到頂峰，隨後兩年規模銳減。若2023年營收規模為7,000億元，將較2022年的6,423.38億元成長8.98％。淨利潤指標也是觀察重點，2020年前華為約在600億元，今年規模值得關注。除預告業績，胡厚崑還公布華為2024年重點工作。他指出，各業務聚焦價值創造，終端致力打造高階品牌與王者產品。將加大軟體生態建構，與合作夥伴加快行動應用鴻蒙化，受關注的智慧汽車要開始將技術優勢轉化成商業變現，ICT基礎設施發揮優勢支持行業數位智慧升級，華為雲要成公司數位化底座，數位能源抓住低碳機會貢獻利潤。

經營方面，胡厚崑表示，會繼續精簡機關與簡化管理，各業務獨自承擔經營管理責任，公司會調配資源人才到運算、雲端和數位能源等新產業部門，抓住高速增長的機會。胡厚崑強調，合規是華為發展的硬性要求，始終會堅持「一國一策」，成熟看待地緣政治變化與不同國家的政策訴求。