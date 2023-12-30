29日為2023年最後一個交易日，受政策與市場激勵，在岸人民幣與離岸價雙雙升破7.1元，但全年仍累跌逾2％。分析指出，考慮美元下跌，外需與出口前景好轉，預測2024年人民幣兌美元匯價有望逐步回歸，最高至6.8元。

綜合外媒29日報導，在美國聯準會（Fed）降息預期持續升高下，人民幣兌美元匯價自11月以來大幅反彈，在岸、離岸價連續升破數個重要關卡。

在岸人民幣29日盤中最高升破7.1元報7.0860元。下午4時30分收升7.092元，較上日同時段收盤升135基點或0.19％，創近7個月高。離岸人民幣當天也一度大漲超過300基點，最高見7.0867元。但全年在岸、離岸價均累計下跌逾2％。

另一方面，中國人民銀行29日開出的中間價報7.0827元，較上日調升147基點，亦創近7個月以來的高位。中間價全年累跌1.67％，連跌兩年，為2007年底以來首次收在7元關口弱方。

交易員表示，29日在強勢中間價帶動下，加上結匯需求增多，推動人民幣續漲。但官方收盤後離岸及在岸人民幣均出現調整，並再度失守7.1元關口，惟聯準會明年降息預期料持續壓制美元表現，農曆春節前客盤結匯需求或仍部分推升人民幣表現。

民銀國際表示，隨著Fed降息預期增強與中國經濟恢復，2024年人民幣兌美元匯價重回「7」以內的機率較大。平安證券指出，考慮到美元指數中樞下移，且中國經濟「預期差」可能收窄，外需及出口前景向好，預測人民幣兌美元匯價有望逐步回歸6.8元至7.0元。人民幣貶值壓力可望緩解下，可為大陸政府的貨幣政策騰挪出更大空間。