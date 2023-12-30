2023年上證指數走勢

2023年陸港股市12月29日封關，在大陸經濟欲振乏力，以及房地產危機待解背景下，陸股三大指數全年表現失色。其中，上證指數29日收漲0.68％至2,974.9點，但年內累跌3.7％，不僅連續第二年下跌，更是2018年以來首次未能站穩3,000點收盤。港股年內下跌13.82％，史上首次連續四年下跌。

綜合陸港媒體報導，不僅上證指數全年表現低迷，深證成指29日收漲0.89％至9,524.6點，年內累跌13.54％。創業板指數29日收漲0.63％至1,891點，年內更大跌19.41％。

滬深兩市2023年總成交額達人民幣（下同）211.6兆元，年減5.48％，總成交額連續三年減少。代表外資動態的北向資金，年內累計淨買入437億元，為連續10年淨買入，但同時也是2016年以來新低，甚至不及2022年的一半。

港股方面，恒生指數29日收漲0.02％至17,047點，驚險守住17,000整數大關，但年內累跌2,734點，跌幅為13.82％，為港股史上首次連續四年下跌。2023年跌幅最大的恒指成份股是李寧，累跌69.15％；最佳表現的恒指成份股則是理想汽車，累漲91.54％。

2023年大陸政府頻頻出招挽救股市，7月24日召開的中共中央政治局會議提出，要活躍資本市場。一個多月後，大陸證監會8月27日除了宣布28日起股票印花稅減半至賣方付0.05％，還連發三大利多政策，涉及調降融資保證金比例、規範股份減持行為、階段性收緊IPO節奏等。

中信證券指出，2024年陸股修復行情將分為兩階段：第一階段，股市的主要矛盾在於大陸經濟溫和修復，以及海外經濟惡化風險加劇的衝突，股市可能呈現「波浪式」上漲行情。第二階段，主線可能在於大陸政策支撐與全球流動性轉向的共同催化，A股反彈的彈性更大。

國信證券表示，隨著大陸官方政策刺激加碼，以及海外確定性的利率下行，港股基本面已在復甦路上，預計2024年恒指在16,000點至23,000點運行。