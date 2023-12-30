美國總統拜登28日宣布，歐洲鋼鋁關稅停徵展延兩年，至2025年12月底止，以利雙方持續協商因應產能過剩和低碳生產的措施。

美國去年1月宣布，暫停向歐盟鋼鐵和鋁分別課徵25％和10％的進口關稅，為期兩年，以關稅配額制（tariff rate quota）取代美國前總統川普在任內實施的鋼鋁關稅。

歐盟回敬美國向哈雷機車、威士忌和機動船等產品課徵的報復性關稅，也暫停至2025年，屆時大西洋兩岸的大選都已結束。

美國和歐盟一直在尋找協議措施，解決大陸等非市場經濟體的鋼鐵產能過剩問題，以及推動綠色鋼鐵生產。美國與歐盟談判原本計劃在今年達成協議，但雙方一度陷入僵局。

拜登在總統公告指出，美國與歐盟的談判出現「顯著進展」，並將「繼續討論」。

華盛頓與布魯塞爾協商超過兩年，但仍未找到消除關稅的永久辦法。歐盟擔心，若是拜登連任失利，暫停鋼鋁關稅的臨時措施有可能取消。

關稅配額制允許歐盟至多330萬公噸鋼鐵和38.4萬公噸鋁，進口至美國免關稅，該配額與過去的貿易水準相當，超出的部分將課徵關稅。美國最新關稅豁免將延長至2025年12月31日止。