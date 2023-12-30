對美國購屋族來說再傳耶誕佳音，據CNNMoney報導，指標房貸利率持續受到外界樂觀看待明年降息影響，本周微降至6.61％，連續第九周下滑。

房貸巨頭房地美（Freddie Mac）28日公布數據顯示，截至28日當周，30年期房貸利率較前一周跌0.06個百分點至6.61％，為10月底來連九跌。

據《每日房貸新聞》（Mortgage News Daily）報導，先前美國房貸利率在10月中旬衝破8％，11月第一周又大跌至7.5％。房地美首席經濟學家卡特（Sam Khater）聲明表示，「利率在過去兩個月快速下跌，本周仍持續下滑，但跌勢有趨緩之勢。」

但Realtor.com經濟學家Jiayi Xu示警，毋須過多解讀最新的房貸利率，「由於連假驅動利率波動，此時為一年中常見震盪時期。」

Jiayi Xu還表示，由於待售房屋庫存偏低，以至於房價居高不下，目前利率下滑尚未轉化成銷售的大幅復甦動能。據全美房地產經紀人協會（NAR）統計，11月待售房屋與前月持平，較去年11月下降5.2％，供應量仍徘徊在低檔。

CNNMoney報導指出，聯準會預告明年將降息三次，可能會對房貸利率造成下行壓力。