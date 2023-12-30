全球電動車龍頭特斯拉（Tesla）2023年第四季交車量可望再創紀錄，但借貸成本攀升壓抑需求之下，特斯拉執行長馬斯克今年初立下的全年交車200萬輛目標，可能會落空。
根據倫敦證交所集團（LSEG）訪調14位分析師的結果，預估特斯拉第四季交車量47.3萬輛再創新高，而今年全球交車量料在182萬輛，較2022年成長37％。
馬斯克今年1月曾表示，只要沒有「該死的不可抗力因素」，特斯拉今年交車量上看200萬輛。可是到了10月，他又警告借貸成本攀升會壓抑需求。
CFRA Research資深分析師尼爾森（Garrett Nelson）指出：「特斯拉第四季的交車成績，向來是一年當中最好的，我們預期今年也不例外。」
面對電動車銷售放緩，特斯拉仗著其在業界的利潤優勢全球大降價，鎖定中國市場調降四種車款售價，但特斯拉在中國的市占，已被比亞迪等本土業者瓜分。
不過電動車市場掀起價格戰，電動車需求放緩，福特等汽車製造商的電動化計畫打退堂鼓，助特斯拉穩坐美國電動車龍頭，今年股價更飛漲逾1倍。
展望2024年，特斯拉不得不因應旗下部分車款，在美國和德國不再享有聯邦稅收抵免優惠，德國政府提前結束電動車補貼計畫。即便利率與電池原料成本的壓力可望緩解，特斯拉明年仍可能被迫進一步降價。
大和資本市場分析師奈森（Jairam Nathan）將特斯拉明年交車量預估，從214萬輛下修到204萬輛，他還估算每輛電動車平均收入，會比今年縮減4％。
特斯拉還將面對美國及部分歐洲國家，升高對其自駕系統和其他零組件的監管力道。12月初，特斯拉將在美國行駛的200萬輛電動車幾乎全數召修，安裝新的安全措施。
接受數據分析平台Visible Alpha調查的分析師預估，特斯拉明年交車量可達220萬輛。受調分析師多認為，新上市的電動皮卡Cybertruck及全新改版Model 3，不足以刺激需求。
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