日本股市2023年氣勢如虹，全年飆漲近3成，展現1989年以來從未見過的牛市，在亞股之中表現傲視群雄。另外，印度股市、韓股也是優等生，年線躍升將近2成。展望2024年，分析師認為即便日圓強彈，日股仍會受到經濟基本面的支撐，前景依舊偏多。

日股主要受惠於該國經濟出現結構性改變，日企不但展現更好的業績，也更願意投資，日圓貶值更令外銷產品更具競爭力，甚至吸引巴菲特等投資巨頭青睞。

受此帶動，日經225指數2023年大漲7,369點，創1989年以來最大漲點（當年漲8,756點），該指數全年漲幅達28％，過去一年不斷改寫33年新高。

Phillip Securities Research研究經理Peggy Mak預期，日圓兌美元匯率在2024年將走強，隨著全球利率開始調降、國內觀光業熱絡、日本薪資上揚和高儲蓄率皆能為日圓帶來支撐。

貝萊德（Blackrock）日本活躍投資部門主管Yue Bamba指出，日圓未來數月將持續升值，但這不會對股市造成損害。另有分析師提到，日本實質薪資不斷提高、就業市場吃緊，通膨對長期通縮的日本來說反而是好事，因此看好日股基本面仍舊穩健。

此外，中國經濟成長走疲與美國制裁大刀迫使資金自陸股流出，湧入印度和南韓。印度因經濟成長強勁、政局趨穩，加上人口龐大和去中化帶來的外國投資，使印度股市2023年一路狂飆，標普BSE Sensex指數12月底又刷新歷史高點，創連續八年的上漲紀錄，全年大漲近19％。

韓股則受惠半導體業復甦與外資強勁湧入，KOSPI指數2023年大漲19.3％。