標普500歷年耶誕行情表現

美股將在耶誕行情（Santa Claus rally）加持下，結束強勁反彈的一年。根據Dow Jones Market的統計數據指出，耶誕行情助美股迭創新高，多頭氣勢並可能延續到明年初，並締造1976年以來最長連八漲的耶誕行情盛況。

耶誕行情通常是指年底最後五個交易日到新一年的前兩個交易日。根據《股票交易員年鑑》自1950年以來的統計，標普500指數在這段時間平均漲幅為1.3％。

今年迄今為止前四天，標普500指數已攀升0.8％，那斯達克指數上漲0.9％，道瓊工業指數也揚升0.8％。

回顧年初在高通膨、高利率與經濟衰退疑慮籠罩下，美股曾陷入不振。

但隨後在AI狂熱帶動下，美股出現急升，最後兩個月更因預期聯準會將在明年降息，再度推高大盤。

標普500指數今年來累漲25％，僅差0.3％就可創下歷史新高。那斯達克指數更飆升44％，距離歷史高位只有6％。道瓊指數年初以來上揚14％，12月更七度改寫收盤新高紀錄。

耶誕行情漲勢主要由多項因素造成，像是投資者在年底重新調長投資組合，以及節日期間因為交投清淡，使市場波動更易放大。

卡森集團（Carson Group）統計指出，就歷史而言，標普500在年底出現耶誕行情的機率有71.2％。如果那年出現耶誕行情，翌年大盤有72.4％的機率會上漲，平均漲幅達10.2％。若耶誕行情落空，翌年收漲機率只有66.7％。

美股歷經近兩個月的狂飆，FOMO（害怕錯過）情緒正充斥整個市場。LSEG Lipper表示截至12月20日為止一周，流入美國大型股ETF基金的資金創下2008年3月19日以來最大單周紀錄。