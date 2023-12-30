【時報-台北電】綜觀本周倫敦(LME)基本金屬一周情勢，世界第三大氧化鋁原料鋁土礦生產國幾內亞油庫爆炸，引發供應擔憂加劇，連帶商品貿易顧問(CTA)投資基金的技術性買盤進場，致本周倫敦(LME)期鋁價格一度漲觸8個月以來的高點；北京當局承諾持續出台更多刺激措施政策，宣布的債券發行和投資計畫確定了第二批公共投資項目，致本周倫敦(LME)期錫價格走勢上漲；美元指數創下五個月新低，美元走軟使得以美元計價的金屬價格更顯便宜具吸引力，疊加中國工業利潤增長，帶動前景樂觀情緒看好， 致本周倫敦(LME)期銅價格上揚。

因幾內亞是世界第三大氧化鋁原料鋁土礦生產國，在12月18日的一次爆炸，損壞了處理燃料進口的主要油港的油庫後，引發了對氧化鋁原料短缺的擔憂，疊加適逢寒冷冬季，最大消費國中國國內的供應受限，使得幾內亞的供應擔憂加劇，加上，因為投資者預期美國聯邦儲備理事會(FED)可能很快降息，美元指數創下五個月新低，美元走軟使得以美元計價的金屬對使用其他貨幣的買家更具吸引力，連帶帶動商品貿易顧問(CTA)投資基金的技術性買盤進場，與此同時，一些金屬航運路線面臨風險，因為海運公司因船隻遇襲而避開紅海，通過蘇伊士運河的運輸受擾，而蘇伊士運河的貿易量約占全球貿易量的12%，推動本周鋁價上揚，一度觸及4月24日以來的8個月新高，致本周倫敦(LME)期鋁價格一度漲觸8個月以來的高點。

因受國際宏觀因素影響下，最大消費國中國，北京當局承諾持續出台更多刺激措施政策，將堅決落實房地產市場刺激政策承諾，中國最大的五家國有銀行降低了部分存款利率，最高規劃機構表示，已根據10月宣布的債券發行和投資計畫確定了第二批公共投資項目，企圖用以提振經濟，滿足人民群眾的住房需求，推動房地產業高品質發展，疊加主要生產國緬甸佤邦地區礦廠開工率維持較低水平，錫礦緊缺供應預期收緊，雲南多處企業亦有檢修計畫，另外，由於市場預期美國聯邦儲備理事會(FED)可能很快降息，影響美元指數下跌，美元創下五個月新低，美元走軟使得以美元計價的金屬價格更顯便宜具吸引力，進一步支撐了有色金屬價格普遍上揚，致本周倫敦(LME)期錫價格走勢上漲。

另外，由於第一量子公司(First Quantum)位於巴拿馬的Cobre礦區的供應存在不確定性，去年Cobre礦區占全球開採供應量的1%，礦場關閉加劇了供應前景擔憂，加上，美元指數下滑，創下五個月新低，美元走軟使得以美元計價的金屬價格更顯便宜具吸引力，以及，中國國家統計局公布數據顯示，1-11月中國規模以上工業企業實現利潤總額同比下降4.4%，降幅比1-10月收窄3.4個百分點；11月單月工業利潤同比大增29.5%，為連續四個月正增長，中國工業利潤增長，帶動前景樂觀情緒看好， 致本周倫敦(LME)期銅價格上揚。

影響價格波動品項有: (20231222~20231228)

12/22三個月期鋅上漲54美元，報每公噸2,601美元。

12/27三個月期鋁報每公噸2,387美元，漲觸8個月新高。

12/27三個月期錫上漲778美元，報每公噸25,644美元，漲逾3%。

12/28三個月期銅下跌66美元，自5個月高點回落。(編輯:呂方維)(商品行情網）