【時報-台北電】台股29日加權指數收17930.81點，漲20.44點或0.11%，總成交值2721.69億元。三大法人買超111.85億元，其中外資買超121.60億元，投信、自營商分別買超29.23億元及賣超38.98億元。

三大法人賣超前十大個股，依類別分，2檔電子股、8檔傳產股；依股價分，2檔百元股、2檔中價位股及6檔銅板股；賣超張數方面，3檔賣超上萬張，榜首為華邦電(2344)，賣超1萬5188張，中工(2515)、晶豪科(3006)名列二、三名，分別賣超1萬4553張及賣超1萬884張。第四及第五名為工信(5521)、亞力(1514)，其他依序為華城(1519)、中興電(1513)、華新(1605)、大亞(1609)及東元(1504)。

●三大法人29日賣超前十名：

1.華邦電(2344)收30.45元，跌0.30元或0.98%，三大法人賣超1萬5188張。

2.中工(2515)收13.30元，股價持平，三大法人賣超1萬4553張。

3.晶豪科(3006)收98.00元，跌8.50元或7.98%，三大法人賣超1萬884張。

4.工信(5521)收14.70元，漲1.30元或9.70%，三大法人賣超7900張。

5.亞力(1514)收75.10元，跌5.50元或6.82%，三大法人賣超6307張。

6.華城(1519)收327.00元，跌21.00元或6.03%，三大法人賣超5793張。

7.中興電(1513)收116.50元，跌2.50元或2.10%，三大法人賣超5295張。

8.華新(1605)收38.65元，跌0.45元或1.15%，三大法人賣超4514張。

9.大亞(1609)收34.50元，跌0.50元或1.43%，三大法人賣超4502張。

10.東元(1504)收46.80元，跌0.05元或0.11%，三大法人賣超3934張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.華邦電(2344)三大法人累計買超5萬3082張，其中外資買超3萬5477張、投信買超1萬3925張、自營商買超3679張；融資增8638張、融券增980張，券資比5.48%。

2.中工(2515)三大法人累計賣超2萬5653張，其中外資賣超2萬6738張、投信買超0張、自營商買超1084張；融資增8628張、融券減486張，券資比1.71%。

3.晶豪科(3006)三大法人累計買超1041張，其中外資買超438張、投信買超1172張、自營商賣超568張；融資增1490張、融券增181張，券資比9.24%。(編輯：財經內容中心)

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