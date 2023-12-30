【時報-台北電】台股29日加權指數收17930.81點，漲20.44點或0.11%，總成交值2721.69億元。三大法人買超111.85億元，其中外資買超121.60億元，投信、自營商分別買超29.23億元及賣超38.98億元。
投信賣超前十大個股，依類別分，5檔電子股、1檔金融股及4檔傳產股；依股價分，3檔百元股、4檔中價位股及3檔銅板股；賣超張數方面，榜首為華通(2313)，賣超4018張，永豐金(2890)、東陽(1319)名列二、三名，分別賣超3780張及賣超2184張。第四及第五名為欣興(3037)、宏碁(2353)，其他依序為文曄(3036)、智原(3035)、榮運(2607)、福懋(1434)及東和鋼鐵(2006)。
●投信29日賣超前十名：
1.華通(2313)收70.70元，跌0.10元或0.14%，投信賣超4018張。
2.永豐金(2890)收19.70元，股價持平，投信賣超3780張。
3.東陽(1319)收76.00元，漲0.80元或1.06%，投信賣超2184張。
4.欣興(3037)收176.00元，漲0.50元或0.28%，投信賣超1520張。
5.宏碁(2353)收53.80元，跌0.20元或0.37%，投信賣超1287張。
6.文曄(3036)收112.50元，跌1.00元或0.88%，投信賣超1236張。
7.智原(3035)收357.00元，漲2.50元或0.71%，投信賣超978張。
8.榮運(2607)收31.70元，跌0.10元或0.31%，投信賣超977張。
9.福懋(1434)收25.20元，漲0.05元或0.20%，投信賣超704張。
10.東和鋼鐵(2006)收70.70元，跌0.50元或0.70%，投信賣超686張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.華通(2313)三大法人累計買超3048張，其中外資買超1萬6042張、投信賣超1萬248張、自營商賣超2745張；融資減368張、融券減396張，券資比16.72%。
2.永豐金(2890)三大法人累計買超5717張，其中外資買超2萬3428張、投信賣超1萬4760張、自營商賣超2950張；融資減70張、融券增7張，券資比15.62%。
3.東陽(1319)三大法人累計賣超5669張，其中外資賣超1678張、投信賣超4070張、自營商買超78張；融資增672張、融券減84張，券資比8.01%。(編輯：財經內容中心)
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