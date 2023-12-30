【時報-台北電】台股29日加權指數收17930.81點，漲20.44點或0.11%，總成交值2721.69億元。三大法人買超111.85億元，其中外資買超121.60億元，投信、自營商分別買超29.23億元及賣超38.98億元。

投信買超前十大個股，依類別分，5檔電子股、1檔金融股及4檔傳產股；依股價分，3檔百元股、4檔中價位股及3檔銅板股；買超張數方面，榜首為中信金(2891)，買超7451張，聯電(2303)、長榮航(2618)名列二、三名，分別買超5728張及買超3225張。第四及第五名為仁寶(2324)、南亞科(2408)，其他依序為長榮(2603)、致伸(4915)、統一(1216)、長榮鋼(2211)及神基(3005)。

●投信29日買超前十名：

1.中信金(2891)收28.35元，跌0.05元或0.18%，投信買超7451張。

2.聯電(2303)收52.60元，漲0.10元或0.19%，投信買超5728張。

3.長榮航(2618)收31.45元，漲0.20元或0.64%，投信買超3225張。

4.仁寶(2324)收39.85元，漲0.90元或2.31%，投信買超2638張。

5.南亞科(2408)收78.00元，跌0.30元或0.38%，投信買超2593張。

6.長榮(2603)收143.50元，漲0.50元或0.35%，投信買超2152張。

7.致伸(4915)收67.70元，漲0.60元或0.89%，投信買超2019張。

8.統一(1216)收74.50元，漲0.30元或0.40%，投信買超1804張。

9.長榮鋼(2211)收104.00元，漲2.50元或2.46%，投信買超1511張。

10.神基(3005)收111.00元，漲5.00元或4.72%，投信買超1383張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.中信金(2891)三大法人累計買超5萬3382張，其中外資買超3萬618張、投信買超2萬8947張、自營商賣超6183張；融資減241張、融券減33張，券資比3.47%。

2.聯電(2303)三大法人累計買超15萬85張，其中外資買超12萬3598張、投信買超2萬2586張、自營商買超3901張；融資增3822張、融券增30張，券資比6.67%。

3.長榮航(2618)三大法人累計賣超1萬180張，其中外資賣超9181張、投信買超2872張、自營商賣超3870張；融資減6725張、融券減196張，券資比2.34%。(編輯：財經內容中心)

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