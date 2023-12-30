【時報-台北電】台股29日加權指數收17930.81點，漲20.44點或0.11%，總成交值2721.69億元。三大法人買超111.85億元，其中外資買超121.60億元，投信、自營商分別買超29.23億元及賣超38.98億元。
外資賣超前十大個股，依類別分，3檔電子股、7檔傳產股；依股價分，2檔百元股、2檔中價位股及6檔銅板股；賣超張數方面，3檔賣超上萬張，榜首為中工(2515)，賣超1萬3808張，華邦電(2344)、晶豪科(3006)名列二、三名，分別賣超1萬2990張及賣超1萬826張。第四及第五名為工信(5521)、華城(1519)，其他依序為亞力(1514)、東元(1504)、中興電(1513)、大亞(1609)及仁寶(2324)。
●外資29日賣超前十名：
1.中工(2515)收13.30元，股價持平，外資賣超1萬3808張。
2.華邦電(2344)收30.45元，跌0.30元或0.98%，外資賣超1萬2990張。
3.晶豪科(3006)收98.00元，跌8.50元或7.98%，外資賣超1萬826張。
4.工信(5521)收14.70元，漲1.30元或9.70%，外資賣超7887張。
5.華城(1519)收327.00元，跌21.00元或6.03%，外資賣超5865張。
6.亞力(1514)收75.10元，跌5.50元或6.82%，外資賣超5571張。
7.東元(1504)收46.80元，跌0.05元或0.11%，外資賣超4559張。
8.中興電(1513)收116.50元，跌2.50元或2.10%，外資賣超4183張。
9.大亞(1609)收34.50元，跌0.50元或1.43%，外資賣超4050張。
10.仁寶(2324)收39.85元，漲0.90元或2.31%，外資賣超3683張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.中工(2515)三大法人累計賣超2萬5653張，其中外資賣超2萬6738張、投信買超0張、自營商買超1084張；融資增8628張、融券減486張，券資比1.71%。
2.華邦電(2344)三大法人累計買超5萬3082張，其中外資買超3萬5477張、投信買超1萬3925張、自營商買超3679張；融資增8638張、融券增980張，券資比5.48%。
3.晶豪科(3006)三大法人累計買超1041張，其中外資買超438張、投信買超1172張、自營商賣超568張；融資增1490張、融券增181張，券資比9.24%。(編輯：財經內容中心)
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