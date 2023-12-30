【時報-台北電】台股29日加權指數收17930.81點，漲20.44點或0.11%，總成交值2721.69億元。三大法人買超111.85億元，其中外資買超121.60億元，投信、自營商分別買超29.23億元及賣超38.98億元。
外資買超前十大個股，依類別分，8檔電子股、2檔金融股；依股價分，4檔百元股、3檔中價位股及3檔銅板股；買超張數方面，1檔買超上萬張，榜首為緯創(3231)，買超2萬3232張，鴻海(2317)、群創(3481)名列二、三名，分別買超9391張及買超9239張。第四及第五名為廣達(2382)、奇鋐(3017)，其他依序為華通(2313)、開發金(2883)、宏碁(2353)、台積電(2330)及玉山金(2884)。
●外資29日買超前十名：
1.緯創(3231)收98.60元，漲2.70元或2.82%，外資買超2萬3232張。
2.鴻海(2317)收104.50元，漲0.50元或0.48%，外資買超9391張。
3.群創(3481)收14.30元，漲0.20元或1.42%，外資買超9239張。
4.廣達(2382)收224.50元，漲7.50元或3.46%，外資買超7613張。
5.奇鋐(3017)收336.50元，漲18.50元或5.82%，外資買超7045張。
6.華通(2313)收70.70元，跌0.10元或0.14%，外資買超6161張。
7.開發金(2883)收12.55元，股價持平，外資買超6060張。
8.宏碁(2353)收53.80元，跌0.20元或0.37%，外資買超5949張。
9.台積電(2330)收593.00元，股價持平，外資買超5523張。
10.玉山金(2884)收25.80元，股價持平，外資買超5170張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.緯創(3231)三大法人累計買超2萬3705張，其中外資買超2萬2362張、投信賣超298張、自營商買超1641張；融資增1145張、融券增761張，券資比2.48%。
2.鴻海(2317)三大法人累計買超2萬9171張，其中外資買超2萬7204張、投信買超3106張、自營商賣超1139張；融資減3029張、融券減1張，券資比1.91%。
3.群創(3481)三大法人累計買超8萬2602張，其中外資買超7萬5559張、投信買超8443張、自營商賣超1399張；融資增4385張、融券增1306張，券資比2.70%。(編輯：財經內容中心)
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