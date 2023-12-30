【時報-台北電】2023年最後一個交易日，美股主要指數開平，但收盤四大指數皆收黑。標普500指數在今年大漲至接近新高，四大指數今年都是大幅上漲的一年。

周五(29日)美股開平走低，多頭上攻受阻，標普終場收跌0.28%，仍相距歷史高點不到0.5%；美股三大指數連續第九周上漲，標普周線漲0.4%，創下自2024年來最長單周漲升之勢。道瓊指數、那斯達克指數分別上漲0.8%、0.1%，為自2019年以來最長周指連紅紀錄。

歷經艱困的2022年後，今年美股四大指數全數強勁反彈，道瓊2023年上漲13.7%，標普全年上漲24.4%，那斯達克指數大漲43.6%，費半指數今年更是狂升65%，締造自2009年以來漲幅最大的年度。

美股今年表現亮麗，擊敗其他國際股市，主要是人工智慧(AI)熱潮推動輝達和微軟等「七巨頭」股票強漲帶動。

費城半導體指數今年大漲65%，半導體公司的股價迎來逾10年來表現最好的一年，人工智慧(AI)公司表現最強勁。

在費半指數的30檔成分股中，2023年漲幅最大的是輝達(NVDA)，受惠AI運算晶片的需求強勁，股價上漲逾兩倍，也成為第一家市值超過1兆美元的晶片製造商。另一家AI主要公司超微(AMD)，今年漲逾130%。

★四大指數

美股道瓊下跌20.56點或0.05%，收37,689.54點。

NASDAQ下跌83.78點或0.56%，收15,011.35點。

S&P500下跌13.52點或0.28%，收4,769.83點。

費城半導體下跌33.21點或0.79%，收4,175.47點。

★11大類股

必需消費類股(SPLRCS)漲0.16% 醫療類股(SPXHC)漲0.03%

公用事業類股(SPLRCU)跌0.09% 工業類股(SPLRCI)跌0.20%

能源類股(SPNY)跌0.24% 科技類股(SPLRCT)跌0.28%

金融類股(SPSY)跌0.28% 原物料類股(SPLRCM)跌0.39%

通訊服務類股(SPLRCL)跌0.50% 非必需消費類股(SPLRCD)跌0.63%

房地產類股(SPLRCREC)跌1.17%

★重磅科技股

1.五大市值股

微軟(MSFT)上漲0.20%，收376.04美元。

蘋果(AAPL)下跌0.54%，收192.53美元。

亞馬遜(AMZN)下跌0.94%，收151.94美元。

Alphabet(GOOGL)下跌0.39%，收139.69美元。

輝達(NVDA)上漲0%，收495.22美元。

2.五大尖牙股

Meta(Meta)下跌1.22%，收353.96美元。

蘋果(AAPL)下跌0.54%，收192.53美元。

亞馬遜(AMZN)下跌0.94%，收151.94美元。

Alphabet(GOOGL)下跌0.39%，收139.69美元。

網飛(NFLX)下跌0.74%，收486.88美元。

3.其它焦點股

微軟(MSFT)上漲0.20%，收376.04美元。

思科(CSCO)上漲0.08%，收50.52美元。

輝達(NVDA)上漲0%，收495.22美元。

IBM(IBM)下跌0.12%，收163.55美元。

英特爾(INTC)下跌0.28%，收50.25美元。

Alphabet(GOOGL)下跌0.39%，收139.69美元。

蘋果(AAPL)下跌0.54%，收192.53美元。

恩智浦(NXPI)下跌0.60%，收229.68美元。

美光(MU)下跌0.63%，收85.34美元。

應用材料(AMAT)下跌0.64%，收162.07美元。

德州儀器(TXN)下跌0.73%，收170.46美元。

甲骨文(ORCL)下跌0.77%，收105.43美元。

高通(QCOM)下跌0.84%，收144.63美元。

超微(AMD)下跌0.91%，收147.41美元。

亞馬遜(AMZN)下跌0.94%，收151.94美元。

Meta(Meta)下跌1.22%，收353.96美元。

特斯拉(TSLA)下跌1.86%，收248.48美元。

★台股 ADR

台積電下跌0.70美元或0.67%，收104.00美元，換算台股價格為639.29元。

聯電下跌0.05美元或0.59%，收8.46美元，換算台股價格為52元。

日月光下跌0.04美元或0.42%，收9.41美元，換算台股價格為144.61元。

中華電信上漲0.23美元或0.59%，收39.07美元，換算台股價格為120.08元。（編輯：沈培華）