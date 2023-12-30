在社群媒體分享日常點滴，這對現代人而言是稀鬆平常的舉動。很多人喜歡在搭飛機出差旅遊行程一開始給登機證拍照並發布到社群媒體帳號，卻未察此舉形同讓個資陷入安全風險。下了飛機把登機證隨手丟棄，很可能讓你在目的地旅行時與折扣或優惠失之交臂。

英國《太陽報》周五（29日）報導，美國網路安全業者CynergisTek執行長巴羅（Caleb Barlow）說，登機證包含多項個資，不法人士只需要拿到旅客的姓名、航班預定代碼、飛行常客編號，就能竊取更多個資，「這三樣都印在登機證上面」。就算遇到密碼卡關，駭客在重設密碼時上網搜尋一番，說不定能找到答案通關，登入飛行常客帳戶垂手可得。

虛擬私人網路供應商NordVPN網安專家渥曼哈凡（Adrianus Warmenhoven）說，登機證所示的條碼可揭露詳細個資。他之前受訪時警告，即使登機證的照片只看得到條碼，駭客掃描後就有辦法找出旅客的完整姓名、航班預定代碼、搭乘記錄甚至聯絡資訊。

登機證包含不少旅客個資，若落入駭客手裡，個資安全難保。

渥曼哈凡強調，駭客可能利用這些個資從事不法行為，例如取消回程航班，藉此從旅客支付機票費用的卡片盜款，甚至竊取旅客身分，等旅客發覺不對勁時，假期早已陷入一團亂。

另一項NG舉動是在抵達目的地之後丟掉登機證。登機證不時能讓旅客獲得額外好康，有些航空公司與飯店、餐廳等場所簽有合作計畫，向出示登機證的旅客提供折扣與福利。例如，英國航空（British Airways）的旅客，持登機證可在時尚品牌DAKS、Hacketts享受折扣，到倫敦漢姆庭院飯店（Ham Yard Hotel）、聖詹姆斯飯店（St James Hotel）可獲下午茶折扣或免費雞尾酒。

阿聯酋航空（Emirates）的登機證可讓旅客在杜拜的餐廳、SPA館、購物中心與一些景點獲得折扣，例如瘋狂維迪水上樂園（Wild Wadi Waterpark）、快門主題樂園（Motiongate）門票7折，部分餐廳提供10%至25%的折扣。新加坡航空（Singapore Airlines）旅客憑登機證也可獲得餐廳、景點、旅遊折扣。

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