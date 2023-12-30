阿根廷總統府今天指出，總統米雷伊（Javier Milei）已致函金磚五國（BRICS）領袖，婉拒由這個主要新興經濟體集團提出的加入邀請。

法新社報導，這個由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非組成的集團今年8月宣布，將接納6個新成員，以對抗西方主導的全球秩序。

阿根廷、衣索比亞、伊朗、沙烏地阿拉伯、埃及和阿拉伯聯合大公國的成員資格將於2024年1月1日生效。

信函由米雷伊親簽並在數個媒體上刊出，內容指出阿根廷加入金磚國家集團「目前被認為不合適」。

米雷伊本月接任阿根廷總統，他在競選時曾誓言不加入金磚國家集團。

米雷伊在信中表示，他的外交政策「在許多方面與前政府不同，因此，前政府部分決策將被重新檢討」。

米雷伊在競選期間曾表示：「我們的地緣政治立場是與美國和以色列結盟。我們不會與共產黨結盟。」