俄羅斯今天對烏克蘭發動大規模飛彈攻擊後，英國國防大臣夏普斯（Grant Shapps）表示，英國將運送約200枚防空飛彈援助烏克蘭。
法新社報導，夏普斯在社群平台X發文指出：「在蒲亭（Vladimir Putin）殘酷的空襲後，英國正迅速行動以提升烏克蘭空防能力。數百枚英國製防空飛彈正加緊運送，以確保烏克蘭擁有防禦蒲亭野蠻轟炸所需的武器。」
俄羅斯這波大規模飛彈攻擊導致烏克蘭18名平民死亡、逾130人受傷。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，他已前往經常遭受俄軍攻擊的烏東城鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka）視察。
澤倫斯基在通訊軟體Telegram發文指出：「這是前線最艱困的地區之一。」
他說，要感謝前線作戰的軍人，得以讓烏克蘭在2023年「存活下來」。
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