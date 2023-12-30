「我……不喜歡讀書。」在這次與《今周刊》的訪談過程中，趙宗信先是這麼說自己；在2009年股票掛牌上市初期後，健策董事長趙宗信絕少接受媒體採訪。
健策生產的均熱片，是AI伺服器GPU散熱過程中不可或缺的零組件，而健策同時也是電動車概念股，連LED車燈所用的導線架，健策都能躋身全球為數不多的供應商之列。
繼2022年每股大賺近20元之後，健策在2023年前3季每股稅後純益（EPS）來到13.19元，被稱為「散熱股股王」。
在亮眼的經營實績、競爭對手難以望其項背的產品線之外，可能很少人知道，趙宗信學歷僅有高中肄業。
趙宗信回憶，一開始，只是為了能有一份高中學歷，勉強進入5年制的新莊高中園藝科就讀，但念了一陣子實在沒興趣，便毅然休學，跑去跟一位剛從工務局退休的外省老伯學模具，受訓6個月，打下趙宗信的模具技術基礎，更讓他愛上了這門功夫。
結業後，趙宗信開始在新北市周邊大大小小的模具工廠工作，「我年輕的時候很愛換工作，不是為了錢，而是因為這家工廠的技術，我都已經學會了。」學會了，就得往前學新招，他說自己在當兵前「換過的工廠可能超過兩打！」
1978年，趙宗信退伍後，在母親的支持下創業，開了模具公司，起初「工廠只有30坪、兩個人做，連生意都不知道在哪裡。」靠著母親同事親戚的推薦，讓趙宗信的小公司能幫別家模具廠代工，這才邁開他創業的第一步。
小工廠開在一處住宅區內，樓上正好是個「地下賭場」，晚上都在「忙」，所以「如果需要在晚上試模，樓上鄰居也不會來罵我……。如果樓上鄰居嫌吵、去報警，警察會先抓賭場、不會抓我。」趙宗信笑說。
很快的，趙宗信有了機會，替另一家台灣汽車音響大廠大仁代工，只有30坪的工廠，要怎麼接大客戶的訂單？只能用技術直球對決，趙宗信回憶，「當年都是用手工做，別人做的會有毛邊，但我們很要求，要做出最好的品質。」
小公司順利發展了9年，趙宗信卻遇到人生最大的關卡。當時他認識一位有名的金主，把整間公司都騙走，讓趙宗信只能「裸退」。近10年心血付諸東流，趙宗信形容當時「難過到差點自殺」。
被騙後重新站起，1987年，趙宗信再度創業、成立健策，但跟第一次創業不同的是，這次創業，趙宗信找來師大附中畢業的弟弟趙永昌，自己管研發、業務，弟弟管財務，兄弟倆胼手胝足一起打拚。
「我的觀念是，挑戰最難做的客戶！」他深信，只要搞得定指標性客戶，其他客戶的訂單都會跟著來。所以，30年前健策一開始投入LED導線架，就鎖定當時LED界最有名的大廠西門子（LED部門已自西門子分拆、獨立成為歐司朗）的供應鏈。
「西門子的LED導線架都是在瑞士沖壓，瑞士是歐洲精密加工最厲害的國家，我們對西門子第一次送樣，就97%過關。」為何有3%沒過關？「因為西門子有個內規，不給新進供應商一次過關。但對方也很驚訝，覺得健策怎麼有辦法做到跟瑞士差不多，這麼小的公司，怎麼做得出來？」
現在的健策，已經站穩LED導線架、均熱片、IGBT車用散熱、CPU扣件等關鍵零組件要角地位，總經理林錦隆看好，2024年各產品線都會比2023年成長。
但健策沒有要慢下來的意思。趙宗信透露，新產品預計將在2025年推出，在技術上又是一個全新的突破，他信心十足地說：「我想我們應該會成功。」
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