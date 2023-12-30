越南北部太原市屠宰場老闆范國營（Pham Quoc Doanh，音譯）近日主動關閉了自己經營的貓屠宰場及貓肉餐廳，他每個月淹死多達300隻貓咪，提供食客貓肉，數年來屠殺過數千隻貓。范國營自白，許多販賣到屠宰場的貓都是別人的寵物，他為此感到「很抱歉」，坦言「都是為了錢」才會踏進香肉產業，他對於終於脫離香肉產業感到開心。
綜合非營利組織國際人道協會（Humane Society International）新聞稿、英國「地鐵報」（Metro）、《紐約郵報》（New York Post）報導，在太原市經營屠宰場與香肉餐廳的范國營，日前主動聯繫國際人道協會，希望關閉屠宰場及餐廳，請國際人道協會協助安置屠宰場內待宰的20隻貓咪。
他說已經進入貓肉產業5年，先前以賣其他食物維生，但收入不足以支撐全家人，不得已的情況下才改賣貓肉，強調過去從沒想過要賣貓肉。
他描述自己會在桶子裡一隻一隻淹死待宰的貓咪，將貓咪抓進水桶裡時，還會用棍子壓住牠們，每個月約屠殺300隻。他坦言，宰殺過程中看到貓咪受苦的樣子，讓他感到很抱歉，「都是為了錢，因為我必須賺錢養家」。
在別無選擇下，范國營找上國際人道協會，獲得協會撥款，協助他關閉屠宰場、餐廳，改為開設雜貨店。
12月初他將屠宰場最後20隻貓咪打包，由協會協助安置，他表示：「我真的很想離開貓肉產業一段時間了，而且希望盡快轉換到其他產業。當想到這幾年來我屠殺過、供應過的數千隻貓時，令人心煩意亂。」
他說偷貓在越南非常盛行，許多販賣到他的屠宰場的貓咪，就是某些人的寵物貓，「我對此非常抱歉」，他對於能夠離開貓肉產業感到高興。
國際人道協會指出，越南香肉產業中，每年約有100萬隻貓被屠宰，全數都是偷盜來的家貓或街貓，調查顯示，約有87％民眾曾經歷過家貓失蹤或友人的家貓被偷。
報導指出，吃貓肉在越南仍相對普遍，數十年來，貓肉被視為壯陽聖品或幸運符，新冠疫情期間，甚至被視為能促進健康的「超級食物」。不過這類觀念近年來已逐漸下降，根據一份10月份調查，目前只有21％的越南民眾仍食用貓肉，71％支持禁止吃貓肉及貿易。
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