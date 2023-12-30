2023年台股全年上漲3793點，漲點創下歷史次高，股民荷包平均大賺百萬，一掃2022年的低迷狀況。展望來年，知名分析師郭明錤預測2024年消費性電子產業的關鍵3大趨勢，引起市場高度關注。

■明年繼續看AI跳舞？

郭明錤認為，作業系統業者對AI裝置趨勢的影響力最大，因為從建立用戶對AI裝置認知、建立使用者行為與支援第三方開發商的角度來看，在作業系統、軟體服務、終端品牌、處理器與零組件等相關業者中，作業系統業者最吃重。

郭明錤表示，「不同業者的AI裝置相關資訊均可能有利短期交易氣氛，但作業系統才是真正主導AI裝置產業基本面的核心」投資機會來自上述主流規格所創造的使用者體驗之驗證與帶動之規格升級。

在此背景下，幾乎所有業者都會將AI PC、手機做為今年的宣傳重點，因此所有的電子產品展會都會成為相關概念股的股價催化劑，從年初的消費性電子展（CES）、世界行動通訊大會（MWC）、蘋果WWDC開發者大會，年中台北國際電腦展（Computex）甚至是9月蘋果iPhone發表會等都是觀察指標。

此外，郭明錤也提到，緯創為輝達明年CoWoS AI晶片基板最大供應商，佔比高達85%，同時也是超微與英特爾晶片模組與基板的獨家供應商，無論三巨頭在 AI伺服器晶片市場的競爭結果為何，緯創均處於優勢供應地位。

郭明錤認為，市場過度擔憂競爭對緯創的影響，CoWoS AI晶片與GPU的出貨量預計在2024年年增150%，仍處於高速成長期，故毋須過度擔憂競爭的影響，以緯創而言，無論未來Nvidia、AMD與Intel之間的競爭結果如何，都是主要贏家。

AI人工智慧仍是明年市場觀察重點。（圖／shutterstock）

■蘋果Vision Pro、Android手機超關鍵

郭明錤認為，Vision Pro是蘋果2024最重要的產品，目前Vision Pro已量產，預計在2024年1月首週開始大量出貨，年度出貨量預估約50萬部，推估蘋果有可能在1月底或2月初發售Vision Pro。

郭明錤分析指出，如果消費者對Vision Pro反饋優於預期，有利強化「Vision Pro是下一個消費電子明星產品」的市場共識與相關供應鏈股價。換言之，Vision Pro將是受到市場高度關注的革命性產品。

除此之外，郭明錤表示，華為在8月Mate 60 Pro推出後，因需求優於預期增加採購量，迫使競爭對手需跟進以確保有足夠的零組件，推升庫存回補力道。

由於庫存回補力道強勁，容易讓人有需求結構已經改善的錯覺，郭明錤建議投資人關注是否重演PC與TV在2023年第二季至第三季，庫存回補後但後續需求仍無改善的狀況。

郭明錤提到，庫存回補後的真實需求與訂單變化，將影響上游半導體與AI手機相關股票的交易氣氛。