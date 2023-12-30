華爾街知名分析師惠特尼（Meredith Whitney）曾預言2008年金融海嘯而聲名大躁，日前她受訪對美國房產提出警告，稱2024年下半年開始出現「銀髮海嘯（silver tsunami）」，就是每天有1萬人滿65歲，這些退休族將挑選更小的房子來住，預估將有3千萬間成屋流入市場，導致房價下跌。

美國商業內幕（BusinessInsider）報導，惠特尼表示，美國人口快速老化，2024年將浮現「銀髮海嘯」。所謂的銀髮海嘯是指美國平均每天有1萬人滿65歲，到2030年，整個嬰兒潮世代（1946～1964年出生）將超過65歲，約占美國人口21%，到時65歲以上銀髮族將比18歲以下人口還要多。

惠特尼預估，隨著51%的50歲以上族群搬進較小的住宅，超過3000萬間住房、規模約18兆美元將湧入市場，並對現有房市供需造成衝擊，拖累房價大跌。

美國高齡化人口趨勢嚴重，有助於讓房價降溫，這與過去幾年房市榮景有很大不同，由於房屋庫存處於歷史低檔，推升近年美國房價飆至歷史高點。

目前房價和房貸利率均處於高檔，惠特尼建議3、40歲的「千禧世代」（1981年至1996年出生）別急著下手買房，而是等待「嬰兒潮世代」賣出房產再進場。