即將邁入2024新年，自明年開始勞保有3大新改變，包括勞保老年年金法定請領年齡上調至年滿64歲，估計將有12萬人受影響。以及因應基本工資調升，勞保局調整勞保、勞退薪資分級表，此外，勞保費負擔也將同步調高。

攸關勞工權益，明年勞保全額請領年齡，再延一年至64歲，即民國50年次出生勞工，必須在114年才能請領全額勞保退休金。請領年齡2009年至2017年為60歲，2018年提高至61歲，2020年提高至62歲，2022年提高至63歲，2024年提高至64歲，2026年以後為65歲。

勞工如果未達法定年齡，可請領減給老年年金，以5年為限，每提前1年，按給付金額減給4％，最多提前5年減給20％；若符合年金給付請領年齡，欲延後請領者，可請領展延老年年金，每延後1年，按給付金額增給4％，最多增給20％。

此外，明年每月基本工資將從2萬6400元調整至2萬7470元，勞保、勞退薪資分級表也將調整，原本第1級2萬6400元將修改為2萬7470元、第2級修正為2萬7471元至2萬7600元。

至於勞保費也將跟著基本工資調漲，以明年勞保普通費率12％、聘僱1名薪資2萬7470元的勞工試算，雇主每月負擔金額為2307元，比去年增加89元；勞工每月負擔金額為659元，比去年增加25元。