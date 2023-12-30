每當歲末年終大掃除總是令人頭疼，更曾名列網友票選過年煩惱前5名，專家建議，只要將5項日常行動，包括物歸原位、固定斷捨離、隨手做家務、學習減法生活以及善用智慧家電等養成習慣，就能降低年終打掃的負擔。
信義居家分享，想要減輕年前短時間內需要清掃大量空間負擔，首要須養成物品用完歸位的習慣，平時只要順手將東西放好，如看過書籍擺回書櫃、髒衣服放入洗衣籃等，減少物品隨意亂放其實就能避免累積、擴大凌亂範圍，造成打掃負擔。
第2項行動則是固定斷捨離。養成定期檢視家中庫存物品狀態、一定時間未使用物品斷捨離，不僅可作為了解家中喜好與需求的紀錄，亦能維持空間。如：大份量的食物若過期未食用完，可能表示家中成員不喜歡吃或需求不大，後續則改購買小份量，節省空間與荷包。
信義居家並建議民眾學習減法生活，檢視需求後，降低生活中不必要的物品。如想購入家飾擺設布置居家環境時，思考其必要性，因為長久下來，若沒有習慣性進行擦拭整理，家飾品常是堆積灰塵髒污的地方，對環境維持適得其反。
維護環境整潔最大助益，便是在每次使用完即隨手擦拭。年終大掃除時面臨的頑垢許多來自於長時間累積而成，故信義居家第4個降低負擔、建議養成習慣的日常行動，即是在平時順手進行簡單家務，如用完洗手槽時順便擦拭周邊水漬、在廚房完成烹調後即擦拭周邊，避免油漬附著；洗完澡將淋浴間的玻璃水珠擦掉，避免水垢長久堆積難以去除。
最後，善用智慧家電也是能降低打掃負擔的日常行動之一。隨科技進步，有許多智慧家電可分擔平時基本的環境維護工作，如掃拖地機器人，定時維護地板清潔、洗碗機幫忙洗淨碗盤等，讓自己有其他的時間執行前述的日常行動。
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