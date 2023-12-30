疫情過後，民眾外出用餐、購物消費意願提升，加上國境解封，國際旅客回流造訪，帶動餐飲、觀光產業市場回溫，店面租賃市場也漸有復甦回暖跡象。

若觀察2023年台北市捷運站周邊店面實價登錄租賃資訊，依租金單價排序，租金最貴前十捷運站中板南線就包含有西門、忠孝敦化、市政府、忠孝復興與國父紀念館等5個站點。

「111年度台北市總預算暨附屬單位決算及綜計表審核報告」統計，所有營運路線中，板南線以盈餘約11.3億元居冠，也是台北捷運去年唯二獲利的營運路線，而人潮就是錢潮，高運量所帶來的高收益也讓板南線沿線的店面租金行情獲得支撐，5個站點周邊平均店面單坪月租金均逾3900元，其中西門站周邊店面平均單坪月租金更是高達6220元，捷運商圈所凝聚消費力之強勁可見一斑。

作為板南線與松山新店線轉運站的規劃讓西門站成為西區門戶計畫輔助台北車站的重要交通樞紐，龐大的旅運人次支撐疫後商圈復甦的動能，觀察今年前9個月的租賃登錄資訊，已有7筆交易紀錄店面單坪月租金突破萬元大關，顯示承租業者肯定西門商圈消費力足以支撐破萬元的租金，也能看出疫後西門商圈已逐漸恢復往日榮景，市政府西區翻轉政策漸收成效。

同樣是板南線沿線的忠孝復興、忠孝敦化與國父紀念館等站點皆坐落於東區商圈，站點周遭商業機能發達與交通網絡便捷，吸引眾多商辦行號、百貨公司、特色餐廳、高級精品以及連鎖品牌聚集於此，最繁盛時更是一店難求。但隨著信義商圈崛起以及東區店面租金高漲，幾度導致東區人潮與店家已不若以往興盛，加上消費型態轉變，讓東區商圈沉寂好長一段時間。不過隨著新光三越鑽石塔開幕、台北大巨蛋啟用，再加上SOGO CITY明年也預計投入營運，以及興建中的元大銀行總部，都將推升商圈零售與餐飲需求。就店面租金而言，今年前9個月忠孝敦化站周邊店面平均單坪月租金達4724元，僅次於西門站。

此外，配合東區門戶計畫，台北市政府於2019年打造忠孝東區振興計畫，透過軟、硬體設施改善與設計，並且結合東區商圈協會共同舉辦各項串聯行銷活動，型塑東區新意象，預期將會吸引更多人潮到訪。而近期也可觀察到東區商圈街邊店面已有人潮回歸跡象，不少業者也積極卡位布局，都顯示東區商圈店面租賃市場回溫綻放商業活力，風華再顯指日可待。