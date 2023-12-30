「寶輝THE TOWER」規劃有迎賓車道、室內溫水泳池、星空俱樂部、空中花園及專屬禮賓服務等奢華設施。（寶輝提供）

中科擴建台中二期都審過關！中科管理局拚明年6月交地給台積電建廠，受惠中科開發，就業機會攀升與未來捷運藍線利基，一線品牌建商積極搶進周邊巿場，近期推案又以寶輝、精銳、磐鈺「三強鼎立」最受注目。

其中，最新公開的「精銳WORLD」討論度相當高，進場兩周以來、來客突破250組，客戶反應熱烈，「磐鈺雲詠」累積實登筆數達43筆，均價6字頭，銷售逼近五成，其中還有兩筆單價賣破7字頭；最受市場高度關注的頂級豪宅建商，寶輝建設國際總體城區開發案—「寶輝VILLAGE」，日前推出兩案「寶輝國際莊園」與「寶輝世紀莊園」，最高單價每坪已來到72.8萬元，今年成交其中有7筆單價都突破7字頭，持續創市場高價，112年交易均價已將近每坪70萬元，可見其品牌價值與產品規劃能力備受肯定。

台中巿長盧秀燕日前證實，台積電落腳中科二期園區約99％已確定，且是2奈米以下的最先進製程。

據了解，台積電中科擴廠將引進最新製程，投資額上看1兆元，預計帶入數千名就業機會，區域本就有的強勁住宅剛需，勢必更上層樓，帶動房市持續發展，品牌建商早已卡位推案。

「寶輝VIILAGE」包含三塊四面臨路完整街廓8000坪土地，寶輝建設攜手東京麻布台HILLS之總規劃團隊—株式會社日本設計（NIHON SEKKEI）與各領域的頂尖專家，以全球視野與國際規格，共同打造未來總體城區，而繼「寶輝國際莊園」與「寶輝世紀莊園」受市場熱烈迴響後，即將登場的是「寶輝THE TOWER」被譽為台中唯一綜合發展項目，該案基地位於福科路與永福路口，以「垂直花園的豪華住宅」為訴求，規劃迎賓車道、室內溫水泳池、星空俱樂部、空中花園及專屬禮賓服務等奢華設施，強調私人隱密的專屬性兼具安全與尊榮，規劃40、50、90坪豪華住宅產品，市場預估成交價7字頭。

另於福科路上，寶輝打造一座獨立5層樓零售商業「寶輝PLAZA」與1~2F沿街式低層商業空間，不對外銷售統一招商管理，讓住戶走出家門即享有娛樂、購物、休閒、美食等全方位機能，都會鄰里共享共榮的生活聚落，福科路（寶輝大道）宛如日本東京表參道，期待為未來都市生活帶來全新的活力與蛻變，正是寶輝為下一世代提出新生活新台中的永續藍圖！

元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴表示，中科二期將帶來大量就業機會，且整體產值上升後帶動薪資同步上揚，科技新貴的剛性需求挹注強勁撐盤動能，包括西屯中科核心、龍井、海線、大雅等區域房價齊漲，且西屯中科生活圈內可開發土地趨近飽和，更加推升個案珍稀保值性，預售新案量少價昂。