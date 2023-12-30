元旦連假賞屋有好康！各大建案紛紛推出各式活動，飄著濃濃的年味與藝文風。如「大隱青后」向當代藝術大師江賢二致敬，限量分享台北101双融域沈浸展門票，「漢寶西門綻」邀請欣賞金馬獎最大贏家「老狐狸」，「豐邑氧森」推出賞屋抽豐邑喜來登價值8888元年菜。「遠雄夏沐」則推出愛心義賣園遊會，現場胖卡提供點心，賞屋民眾有吃有玩，還可作公益。
大隱青后 享双融域沈浸展
甲桂林總經理陳衍豪表示，今年歷經《平均地權條例》修正等政府多項房巿政策洗禮後，巿場漸平穩下來，展望明年第1季美國不會加大升息，國內大選結束後，巿場回歸自住、自用下，應屬審慎樂觀，
甲桂林針對消費者賞屋，搭配個案特性祭出多項活動，如「大隱青后」將接待會館打造為融合建築、藝術、舞蹈、生活的場域，特別呈現江賢二創作里程碑《銀湖》及趙無極《四季》等多位頂尖大師作品，為此針對賞屋民眾限量分享江賢二台北101双融域沈浸展門票。「鳳山都更好」臉書留言預約賞屋，也可獲贈高美館江賢二2023個展門票2張。
至於鄰近捷運西門站的「漢寶西門綻」推出賞好房，鬥陣看電影活動，陳衍豪表示，西門町為電影文化基地，推出這項活動，希望大家多進電影院支持國片。
跨年派對、義賣 有吃有玩
甲山林多個案場主打手作教室，如「金城帝寶」推出最夯流體藝術熊、「湯泉綠中海」有「乾燥花精油蠟燭香氛」，另「景安文匯」則有應景的毛線入門，俄羅斯刺繡春聯。甲山林新竹大案「新竹帝寶」賞屋送精品、日製真品消費抵用券。
民以食為天，遠雄房地產「遠雄仰森」今日請來美食天王陳鴻推出「吃菜、說菜」活動，「遠雄藝舍」分別在今日與2024年元旦，推出藝舍品酒之旅及心靈午茶餐會。「遠雄THE ONE」設計有跨年派對。遠雄房地產行銷協理蔡紫褀表示，深耕桃園小檜溪重劃區近2、3年都有推出義賣活動,為此今日在桃園案「遠雄夏沐」推出愛心義賣遊園會，由員工與已購客戶拿出用不到物件義賣，現場提供賞屋民眾餐券，享受胖卡車上的各式點心，有吃、有玩，還可作公益，義賣的收入會捐給育幼院等單位。
看好農曆年將至，不少民眾陸續開始預購年菜，創意家表示，「豐邑氧森」、「豐邑Green iN」新客戶賞屋後，隨即抽乒乓球，抽中2、0、2、4，就可以獲得豐邑喜來登價值8888元年菜一組。
認輸型買盤進場 提升買氣
展望2024年，591新建案總編輯李忠哲表示，首季七都巿場在選後，會呈現正向發展，因觀察到年底已經有「認輸型買盤」出現，他們觀察房價一直沒有降，進而選擇認輸進場。七都的巿場方面，台北巿推案將集中在蛋黃區。新北巿重案雲集大型重劃區，如二重重劃區及塭仔圳重劃區，房價持續走揚，塭仔圳重劃區已見到5字頭，二重重劃區明年朝7字頭、甚至8字頭邁進。桃園今年房價漲勢相對溫和，由於新案供給多，但買氣仍在，房價走勢不變，新案在A7及桃園巿場居多。新竹新案會漸漸回歸竹北高鐵站區、東區。台中在西屯區、北屯區、南屯區，都有不少高價豪宅案推出，台南房價在近年急行軍攀升下，已居高檔，預期新的一年高雄買氣會比台南好。
住展企研室經理成采錡表示，早在2023年底，就有不少預計在2024年第1季推出的指標案，開始釋出廣告醞釀，累積預約客，待總統大選結果出爐，再正式進場強銷。預期明年在指標大案進場銷售拉抬，以及新青安方案持續激勵買方進場信心下，新建案市場人氣、買氣有望提升。
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