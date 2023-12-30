經濟部29日發布年底最後一版「經濟情勢概況」，雖然台灣11月出口年增3.8％，但累計前11個月共衰退11.5％，是亞鄰6國中跌最慘，比大陸、香港還差。經濟部對此解釋：「去年基期太高關係」。
擺脫上半年低迷，各國11月出口，除日本受日圓貶值拖累，多恢復正成長，台灣也年增3.8％。但根據經濟部統計前11個月出口，亞鄰6國仍全數負成長，以台灣跌幅最凶。
跌最少的是日本，年減幅4.6％，其次為大陸減5.2％。新加坡與南韓各衰退8％與8.5％，香港（前10個月）跌9.2％，而台灣以年減11.5％墊底，是唯一減幅超過1成國家。
經濟部統計處副處長黃偉傑解釋：「去年基期太高關係」。2022年台灣出口金額是第二高，墊高基期。回頭看疫情期間，我們出口比別人好，所以現在人家爬起來數字比我們好看。他說今年即使再爛，財政部也預期出口還是歷來第三高。
相對出口不振，內需台灣表現就是前段班，11月零售業年增7.3％。而大陸消費品零售額在汽車、服飾品熱銷下，年增10.1％，增幅持續擴大。其他如日本零售銷售年增5.3％，南韓汽車因燃料銷售減少，零售金額僅小成長2.8％。
展望2024年，雖全球通膨趨緩，但受升息遞延效應、美中競爭、地緣政治干擾，終端消費動能回溫緩慢，供應鏈保守以對，國際預測機構S&P Global預估全球經濟成長率僅2.3％，低於今年。
黃偉傑說，國際貿易量成長會高過GDP，身為出口導向的我們就會受惠，增幅應會好過2023年。內需則因今年雙位數爆發，屆時動能會減緩，可是在基本工資上調、公務員加薪、外國旅客增多下，還是看成長。
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