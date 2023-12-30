中國信託銀行發揮金融業ESG影響力，2019年自願遵循聯合國「責任銀行原則」，依循實施要求，29日發布《2022責任銀行原則報告書》，率先國內銀行同業採用國際最新影響力分析工具並經第三方確信，揭露中國信託銀行業務關注並致力推行之影響力領域執行目標、2022年工作成果及2023年重要進展。
聯合國環境規劃署金融倡議（UNEP FI）與逾30家國際金融機構於2019年共同發起PRB，為全球金融業落實聯合國永續發展目標（SDGs）與《巴黎協定》之重要標竿，目前全球自願遵循PRB的銀行總資產合計達90兆美元，其中包含三分之二的全球系統性重要銀行。
中信銀行響應PRB推動影響力經濟的精神、擴大永續影響力，本次發布之報告書完整應用UNEP FI影響力分析工具及自我揭露報告框架，進一步分析銀行業務及服務之潛在影響力，以「氣候變遷」與「普惠金融」作為優先影響力領域，設定持續推動的工作目標。中信銀行也依循UNEP FI官方指引以更縝密的方法論應用影響力分析工具，確保優先關注之永續領域和重點工作與全球永續需求更趨一致。
在氣候變遷領域，中信銀行積極推動低碳營運與低碳轉型，依循母公司中國信託金控所訂定之科學基礎減量目標（SBT），對於投融資部位中商用不動產、發電業專案融資、綜合發電業融資及一般產業中長期授信、投資等業務之中長期減量目標建立行動計畫。
而在普惠金融領域，中信銀行致力提升服務品質與照顧弱勢族群，著重「公平待客及服務品質」及「金融友善服務」兩大主題，承諾將客戶滿意度、客訴7天結案率以及客訴問題處理妥適率為衡量指標，其中設定客訴問題處理妥適率逾90％，力求客戶問題妥適處理。
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