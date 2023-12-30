就差一點！台股2023年正式封關，29日在AI概念股勁揚，光電助攻下，盤中觸及17945點，不過後繼無力，終場上漲20.44點，以17930.81點畫下句點，未能順利站上萬八。統計台股今年上漲3793點，為歷年第二大漲點，市值增加近12.6兆元，若以總開戶約1248萬人計算，每位股民平均賺約百萬元，至於有沒有賺到這個數字，那就各憑本事。
安聯投信台股團隊分析，2023年上半年台股在AI主題帶動下表現強勢；第3季出現回檔；不過隨著市場回溫、庫存調整結束，美國相關數據、市場對利率政策與降息預期樂觀程度，第4季台股動能明顯回溫。
根據證交所統計，2023年11月外資累積買超近2400億元、12月買超累積逾1800億元，成為近期推升台股的重要動力來源之一。而台股往年在11月～3月通常是最容易上漲的季節，主要反映集團作帳、跟作夢行情的季節性效應，基本面受惠製造業將結束長達一年的庫存調整，有望迎來一波回補。
明年是否有望站上萬八？安聯投信台股團隊分析，過去一年全球市場籠罩在升息壓力中，但11月情況說明情勢開始轉向，升息壓力已經消除，在利率有望維持高檔，以及在聯準會政策下一步轉折明朗之前，有望在觀望中持續推進，亦有利延續元月效應。
匯市方面，整體交投相對冷清，終場貶值1.7分，結束連七升，以30.735元作收。與2022年封關日收盤價相比，全年僅小貶2.7分，幾乎是原地打轉，不過若放在強勢美元的格局下，表現似乎相對強勢。
匯銀人士表示，股匯市假期氛氛濃厚，台股封關日表現平淡，沒能展現站上「萬八」的企圖心，意外澆熄新台幣熱情，也沒有要跨越30.5元的樣子，況且出口商美元已賣得差不多、主要外商都已休假。
年後匯市表現，交易室主管說，都取決於聯準會（Fed）降息力道，既然降息確定，倘若降幅少於市場預期的6碼，美元會比較強，再者連動台股，如果台股重返萬八，新台幣就有機會衝30.4元半年線。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：