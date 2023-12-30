就差一點！台股2023年正式封關，29日在AI概念股勁揚，光電助攻下，盤中觸及17945點，不過後繼無力，終場上漲20.44點，以17930.81點畫下句點，未能順利站上萬八。統計台股今年上漲3793點，為歷年第二大漲點，市值增加近12.6兆元，若以總開戶約1248萬人計算，每位股民平均賺約百萬元，至於有沒有賺到這個數字，那就各憑本事。

安聯投信台股團隊分析，2023年上半年台股在AI主題帶動下表現強勢；第3季出現回檔；不過隨著市場回溫、庫存調整結束，美國相關數據、市場對利率政策與降息預期樂觀程度，第4季台股動能明顯回溫。

根據證交所統計，2023年11月外資累積買超近2400億元、12月買超累積逾1800億元，成為近期推升台股的重要動力來源之一。而台股往年在11月～3月通常是最容易上漲的季節，主要反映集團作帳、跟作夢行情的季節性效應，基本面受惠製造業將結束長達一年的庫存調整，有望迎來一波回補。

明年是否有望站上萬八？安聯投信台股團隊分析，過去一年全球市場籠罩在升息壓力中，但11月情況說明情勢開始轉向，升息壓力已經消除，在利率有望維持高檔，以及在聯準會政策下一步轉折明朗之前，有望在觀望中持續推進，亦有利延續元月效應。

匯市方面，整體交投相對冷清，終場貶值1.7分，結束連七升，以30.735元作收。與2022年封關日收盤價相比，全年僅小貶2.7分，幾乎是原地打轉，不過若放在強勢美元的格局下，表現似乎相對強勢。

匯銀人士表示，股匯市假期氛氛濃厚，台股封關日表現平淡，沒能展現站上「萬八」的企圖心，意外澆熄新台幣熱情，也沒有要跨越30.5元的樣子，況且出口商美元已賣得差不多、主要外商都已休假。

年後匯市表現，交易室主管說，都取決於聯準會（Fed）降息力道，既然降息確定，倘若降幅少於市場預期的6碼，美元會比較強，再者連動台股，如果台股重返萬八，新台幣就有機會衝30.4元半年線。