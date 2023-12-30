落實保險填補損害精神，金管會揮刀實支實付險，確定出手改革，引爆保單停賣潮。至29日止，已有保誠人壽、台灣人壽、全球人壽、遠雄人壽，共4家壽險公司停止收件；中國人壽（將更名凱基人壽）改版；台銀人壽、台新人壽還在觀望，暫無下架動作。
實支實付保險是在限定的保額內，保戶醫療上支出多少，保險業就理賠多少，主要的理賠項目包含病房的費用，像是升等為單人病房費用；手術費，以健保不給付的自費住院手術、門診手術；以及其他的自費項目，像是自費用藥、掛號費、材料費等。
金管會本周證實將出手管理實支實付保險，回歸「損害填補」原則，掀起軒然大波。
自2007年開放實支實付保險，原本保險公司可接受副本理賠，也就是說，保戶醫療收據除了正本以外，拿影印本也可以申請理賠，有些保戶藉由「灰色地帶」，一口氣購買多張實支實付險，申請理賠金額是醫療費用數倍，等於靠生病賺錢。
金管會2019年8月就已經下令，實支實付保險最多可以買3張、實支意外險為3張。未來金管會研議損害填補分攤機制，也就是即使多張保單，理賠也不能夠超過實際的醫療支出，例如若民眾花了30萬元醫藥費，就是投保3張或者3家保險公司共同分擔，保戶實際領取的理賠不能超過30萬元，避免成為不當獲利的工具。
雖然金管會沒說死，也沒確定改革時間點，卻已引爆保戶搶買潮，連帶使壽險公司接棒停售。保誠人壽28日率先喊停，台灣人壽29日也跟進下架3張實支實付保單，即日起不再接受承保；緊接著全球人壽也跟進喊卡，後續將推出的新保單，就只接受正本理賠。
遠雄人壽原本不受理第三張實支實付保單，也轉彎做出停售決定，並全面通知銷售通路，其「永康富醫療健康保險附約RM3」，現在也確定停售，比起之前原訂31日改版決定提早一天。中國人壽也改版，未來只當第一家，將不接受已經投保其他家的實支實付保險者。
在4家下架、1家改版後，只剩下台銀人壽和台新人壽暫時未有下架計畫。不過同業認為，就算沒有金管會壓力，在同業相繼宣布停售後，這兩家公司恐怕也很難撐下去，推估下架或改版只是早晚的事。
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