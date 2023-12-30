美國人口調查與統計局（U.S. Census Bureau）28日發布數據稱，世界人口在過去一年內增加7500萬，截至29日全球人口已正式達到80億人；美國非營利統計機構「人口資料局」（Population Reference Bureau）近日也指出，全球人口依然呈現上升趨勢，並於2035年達到89億，2050年逼近98億。
根據美國統計局的資料，2023年全球人口增加率略低於1％。2024年初平均全球每秒有4.3人出生、2人死亡。美國2023年人口增加率為0.53％，總人口即將達到3.34億。美國的出生率與死亡率幾近持平，因大量移民才使人口不至下降，數據指出，移民每28.3秒便為美國淨增加一名人口。智庫布魯金斯研究所人口統計學家佛雷（William Frey）分析，若目前的增長速度持續至2030年，2020年代或為美國史上人口增長最緩慢的十年。
人口資料局18日發布報告稱，世界人口將於2035年達到89億，2050年逼近98億。全球人口依然呈現增加趨勢，僅高度發展國家自然增加率（出生率減去死亡率）為負。全球整體生育率（每位婦女一生平均生育次數）為2.2，各地區間差異極大，中非地區高達5.6，東亞僅為1.1。
較高度開發國家占全球整體人口約16％，受低出生率影響，自然成長率為負0.2％，但加上移民等因素後人口仍小幅增加。這些國家普遍面臨高齡化社會挑戰，老年人口比例較高，部分西歐與南歐國家65歲以上人口甚至超過21％，移民可能對其人口結構與多元性造成影響。
最低度開發國家人口增長迅速，出生率接近較高度開發國家的3倍，自然成長率高達2.5％。以漠南非洲為例，15歲以下幼年人口超過該地區總體40％。
報告指出，台灣2023年度生育率為0.9，自然成長率為負0.3％，然而領先全球的超高淨遷入率（每千人移民遷入人數與遷出人數差值）讓台灣暫時免於人口大幅下降。台灣目前有2340萬人口，據預測2035年為2330萬，2050年進一步下降至2190萬。
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