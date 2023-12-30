即日起至2024年1月27日止結標，歡迎帶著自家的寶貝到上古藝術「年終藏家古翫交流標售會」交流展出。
上古藝術總監陳虹安說，歡迎大家帶著家中的稀奇異寶到上古藝術，與大家一同賞玩交流，順便鑑個價。該活動由藏家自訂出一個割愛價，再由想收藏者自由出價填寫，在2024年1月27日賣方同意出售就結標。
上古藝術深耕台灣20餘年，因應很多客戶對古翫鑑賞收藏的需求及交換古翫的熱愛，每年末舉辦年度藏家交流會，不論你是喜歡古翫的愛好者、鑑賞蒐藏家，都千萬別錯過這場年末由上古「年終藏家古翫交流標售會」，除了可以趁機將家中的新藏舊寶拿出來交流與變現，也可以輕鬆參與拍賣競標，體驗藝術拍賣的無窮樂趣。還有很多藏家贊助無底價起拍的絕品珍寶，可把握這個難得的機會。洽詢電話：（02）2711-3577分機777，古翫專線：（02）2731-5850。
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