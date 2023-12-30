中華文化藝術總院日前召開院長聯席會議，由高崇雲總院長代表發表藝文教育建言。
高崇雲發表建言表示：「文化可以立國更可以興國，重視藝文教育不僅可以提升民眾的生活品質，並可淨化社會風氣。我們建議如下：一、國家建設文化優先，其中尤以藝文教育最為重要，其次確立文化政策基本理念，海洋中華文化不但可以承接傳統更可以開創未來。二、台灣是風水寶地，人才鼎盛，書法及國學教育已深植基層，我們應該以傳統文化藝術的宣揚為經，然後增加西方歐美美化人格心靈的藝術為緯，經緯融和及中西合璧來共襄盛舉。三、敬請各界領導重視人文藝術，中央研究院應擴設文化藝術部門、增加藝文院士名額，政府應成立振興藝文的機關，關注文藝的發展並開拓文創產業，才能實現富而好禮新社會的理想境界，我們誠懇呼籲政府與民眾，大家都能重視文化藝術，一起來完成文化興國的目標。」
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