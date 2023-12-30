2024眾所矚目的總統大選進入倒數階段，許多旅外國人、外地遊子都準備返鄉投票，福容大飯店推出多種優惠住房專案，北、中、南、東全台17家據點提供多樣化選擇，有鄰近機場、交通便利的星級住宿，搭機回台投票最方便！也有坐擁山水美景、港都藝文、美人溫泉的各地分店。不妨趁此機會，在對台灣未來盡一份心力的同時，也為自己安排一趟輕旅行，充好電後迎接嶄新的一年。
福容大飯店「搭機旅客專屬住房大利多」由鄰近桃園國際機場的福容桃園機捷A8店、福容桃園店及福容中壢店聯手推出：福容桃園機捷A8店旅客出示入住日前後三天內之本人機票，可享原訂購專案9折優惠及隔日免費延遲退房1小時；2024年起憑入住日當天本人機票入住精緻客房，可享福容中壢店每晚2,160元、福容桃園店每晚2,276元專屬優惠價，並可選擇晚上9點後入住或於凌晨6點前退房，彈性調整入住時間，讓返台投票的民眾充分休息，安排行程更便利。
福容花蓮店推出期間限定住房專案，2024年1月1日至31日凡西元出生年月日有「0、1、3」（三碼缺一不可）或是名字有「花、蓮、福、容」任一字（可同音不同字），上官網預訂輸入專案代碼「N3F64840」即可享有房型定價3折優惠，把握機會入住最美海景房，欣賞太平洋日出。
回南部投票民眾，藉此安排一趟港都文藝之旅吧！福容高雄店推「嬉遊享樂」住房專案，雙人2,999元起、四人4,299元起，樂玩駁二、棧貳庫，出示享福卡會員APP，還可享婆婆冰、藕家奶茶、百樂蛋糕、阿囉哈滷味、孫家肉粽、香茗茶行等在地商家優惠。
天氣氣溫驟降，北部的民眾投完票，順道來趟暖心暖身的「泡湯吃火鍋」之旅吧！即日起至2024年2月29日由台北一館順園推出「御冬．鍋物料理」，擁有20餘年資歷的許家豪主廚嚴選「霜降豬、牛小排、味噌魚首鍋」等優質食材加入鍋物中，最低680元起，還有知名的「黃金美人湯」，溫潤泉質舒緩大選緊張心情。
位於東北角的福隆店，即日起至3月31日推出「福隆四饗宴」住房專案，雙人入住1泊4食，每晚只要7,999元起，到草嶺古道欣賞芒花，享受全台唯一海洋溫泉，養顏美容的同時也讓身心靈放鬆。
想購物、樂園狂歡一次滿足，就來麗寶福容大飯店，晚上還可乘坐摩天輪欣賞夜景，2024年1月1日至4月30日推出「春日走走」一泊二食專案，二人同行7,999元起，揪團四人享一泊一食7,999元起。投票後安排個放鬆小旅行，沉澱好心情迎接未來挑戰。更多資訊請上福容大飯店官網：https://www.fullon-hotels.com.tw/tw/。
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