精誠資訊與第一金證券共同宣布臺灣第一個「ESG智能永續指標數據平台」正式上線，本平台將提供投資人經由AI演算的ESG產業投資資訊，包含ESG個股指標、及環境面、社會面、治理面等統計圖表資訊，並佐以產業比序，投資人可針對個股ESG指標評分查詢，做為投資參考，日後也將擴充國際評鑑資訊，符合法人進階需求。

精誠資訊林隆奮董事長表示，精誠擁有臺灣最完整的金融數據資料庫，透過軟體開發提煉出數據的價值，是多年來精誠對臺灣金融資訊服務的貢獻。「ESG智能永續指標數據平台」的上線，體現精誠長期善用科技力實踐科技行善的精神，鼓勵支持永續的企業，同時精誠也提供碳盤查、碳管理，與永續報告書製作等ESG相關解決方案，為客戶連結永續價值、對社會與環境的永續做出貢獻。

「ESG智能永續指標數據平台」依據證交所產業分類，並參考國際標準框架，建立臺灣專屬的ESG指標，透過企業永續報告書、公開資訊觀測站、新聞資訊以及金管會、環境部與勞動部等政府公開資訊，利用AI量化分析企業在ESG方面的作為，再透過模型的預測與評分來落實應用。

精誠資訊表示，透過與第一金證券的合作，共同設計出適合投資者使用的資訊平台，藉由數據整合，使用者可以一併掌握上下游關鍵供應鏈相關數據，並且提供證券客戶庫存查詢、下單串接等服務。