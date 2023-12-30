每到季節交替就容易感染流感病毒及過敏，除了提升免疫力，也別忘了維護家中空氣品質，Panasonic空氣清淨機專門對抗看不見的PM2.5、細菌與病毒，且搭載了IoT智慧健康家電，讓家中時時刻刻都有好空氣。

Panasonic空氣清淨機擁有雙重淨化技術，第一重主動釋放日本專利nanoeX健康科技，有效抑制多種病毒，大幅降低病毒對健康的危害。第二重結合HEPA高密度濾網與活性碳濾網，攔截空氣中的懸浮微粒，過濾多種細菌、過敏原、異味都能強力阻擋。全機經SGS測試，能強效過濾PM2.5達99.9％及去除一級致癌物甲醛達99％。

地面以上30公分的空氣污染物以微塵、寵物毛屑為主，Panasonic空氣清淨機全方位淨氣口，藉由左右兩側、後方及下方的大淨氣口，讓寶寶與寵物遠離過敏原，加上PM2.5燈號＋數字雙顯示及異味燈號顯示，乾淨空氣看得見，Panasonic IoT智慧健康家電，即使出門在外也能輕鬆掌控家中空氣品質，隨時呼吸最乾淨的空氣。

Panasonic空氣清淨機連續13年贏得信譽品牌金獎最高肯定，深受消費者的信賴與喜愛，即日起至2024年2月29日止，凡購買Panasonic空氣清淨機指定機種，買就送石墨烯養生毯或萬用密封罐，登錄再送濾網，感恩有禮賞限時優惠中。