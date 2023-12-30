整個美術館區為44期重劃區，總面積為151公頃；其中，可供建築的面積大約83公頃，然而美術館主體與周遭池塘綠地，高達43公頃，是高雄市中心特有綠覆率高的區域，也是結合藝術、文化社教優質住宅區。
園區目前生活機能高，連鎖超市與知名餐廳多，但區內的新成屋與中古屋，大概有將近3成的價差，建議可挑選質優中古屋入手，享低公設、省裝潢，擁高CP值入住優質住宅區，也可提前卡位享增值效益。
整個美術館區為44期重劃區，總面積為151公頃；其中，可供建築的面積大約83公頃，然而美術館主體與周遭池塘綠地，高達43公頃，是高雄市中心特有綠覆率高的區域，也是結合藝術、文化社教優質住宅區。
園區目前生活機能高，連鎖超市與知名餐廳多，但區內的新成屋與中古屋，大概有將近3成的價差，建議可挑選質優中古屋入手，享低公設、省裝潢，擁高CP值入住優質住宅區，也可提前卡位享增值效益。
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