面積34公頃的高雄美術館園區，形成的生活圈，交通和生活機能愈來愈便利，加上居住人口擁有的綠地比，高出其他區域甚多，屬於宜居生活圈，屋齡未滿5年，總價介於900萬到1,200萬元的二房平車產品，及總價1,300萬到1,600萬元的三房平車產品最熱門，二房平車產品曾有一天即成交的紀錄。
永慶不動產高雄中華藝校加盟店東郭銘揮表示，高雄美術館生活圈跟其他區域最大的不同點是，它是純住宅，居民擁有的綠地，遠高於其他區域，可說是宜居之地，區內最早形成商圈的區段，位於南端東二路和青海路一帶，以線性模式，再一路往北，沿著東二路，延伸到明誠二路之後，再繼續北向美明路。
18年前，京城建設集團在美術館生活圈，推出「畢卡索」大樓住宅之後，區內住宅逐漸增多，當時的價格，每坪大約只有8萬到10萬元，如今屋齡未滿5年的中古屋大樓，每坪成交價已站上40萬元，介於38萬到42萬元之間。
郭銘揮指出，如果與台積電宣布投資高雄之前、2020年的每坪30萬到35萬元相比，屋齡未滿5年的中古屋大樓，3年漲幅大約在20％到26.67％，5到15年的中古屋則從3年前的每坪26萬到30萬元，漲至每坪34萬到36萬元，漲幅介於20％到30.77％。
他說，高雄美術館房價之所以上漲，除了整體房市上漲因素之外，目前的生活機能已非15年前，只有一家7-ELEVEN超商可比擬的，居住人口擁有的綠地比也高，加上屬重劃區，街廓整齊，沒有老舊透天或公寓，近來又有鐵路地下化及高雄輕軌捷運連通，成為許多人想要落腳居住，甚至置產的選擇。
郭銘揮表示，區內最熱門的物件，以屋齡未滿5年，總價介於900萬到1,200萬元的二房平車產品，及總價1,300萬到1,600萬元的三房平車產品，只要屋主開價不高出市場行情太多，成交速度都挺快的，他曾經手一件二房平車產品，一天就成交了，每坪開價28萬到32萬元的一件三房平車產品，也在三天之內成交。
他指出，由於區內預售屋及新成屋價格飆漲的影響，有些潛在買家轉往中古屋，因為中古屋的公設比不像新屋那麼高，動不動就是34％或36％，且如果中古屋的屋況保持良好，加上已有家具，可為買方省下不少裝修成本。
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