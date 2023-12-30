和碩旗下大陸生產iPhone重要子公司昆山世碩電子將引進紅色供應鏈指標廠立訊旗下的立臻精密資金，此舉會否對鴻海的iPhone業務造成影響，引發市場關注，因事涉敏感，鴻海科技集團發言人巫俊毅低調回應「沒有看法」，並強調「這事情還是要問和碩才對」。

巫俊毅避談紅色供應鏈，但卻強調，鴻海在海外布局並未停歇，以今年為例，在大陸河南省鄭州設立的新事業，即是鎖定鴻海的「3＋3新事業」，除此之外，鴻海在全球24個國家也都會斟酌當地的政經發展和國民所得做不同的投資。

在2023年終，展望來年，巫俊毅表示，明年的展望如同先前法說會上所說，目前仍是持比較「中性」的看法，但鴻海還是會盡最大努力，把它做好。

除了關注本業，鴻海也持續貢獻公益，29日宣布與TLPGA台灣女子職業高爾夫協會，攜手打造台灣第一場女子職業高爾夫選手錦標賽（Players Championship），成就選手規格最高、世界排名積分最高、賽事獎金最高的史上三高賽事。

今年TLPGA台灣女子職業高爾夫協會將此賽制移植到台灣，打造賽事總獎金高達100萬美元的最強台巡賽事，邀請世界排名前250名的選手，以及台灣近2年曾於巡迴賽中奪冠的好手，或者2023年職業績分排名前40名的選手等，於2024年2月22至25日齊聚東方球場，爭取后中后的最高榮耀。

巫俊毅談起冠名贊助商的起心動念，他表示，「要做就要做最好的」，希望可以締造有紀錄、有歷史的賽事，而女子高爾夫是台灣體壇深具潛力的項目，鴻海除贊助吳佳晏征戰日巡，接下來也希望透過支持TLPGA打造選手錦標賽，善用鴻海的國際影響力，幫助優秀選手勇敢追夢、在國際賽場上取得更多的關注與成就。

巫俊毅表示，2024鴻海台灣女子職業高爾夫選手錦標賽報名狀況非常熱烈，目前已收到超過150位來自泰國、日本、韓國、菲律賓、馬來西亞、香港等國的選手的申請。