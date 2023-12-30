長榮29日年終獎金出爐，依據今年的營運績效及員工個人表現核發，多數員工領到6個月，區間為4～6個月，考績佳、貢獻度高的員工甚至領到超過10個月，整體年終獎金發放表現比陽明、萬海還佳。

長榮今年前三季稅後純益320.43億元，每股稅後純益（EPS）為15.14元，部分獲利來自於利息收入、匯兌收益、處分長榮航空的利益、廉價購買利益等入帳，今年長榮的年終獎金相比去年大幅縮水，多數員工領到6個月，與長榮航空齊平。

同時，按照公司章程員工分紅比率計算，2024年中員工還能領到一份員工分紅，估計達6 萬元。

此外，市場關心的紅海危機，長榮仍延續18日公告繞行好望角，其中CES航線已有五艘、CME航線規劃已有七艘將改道好望角，航程規劃到2024年2月底，研判長榮規劃繞道的規模增加，主因客戶也擔憂貨物安全，業者認為近期漲上來的運價將延續到2024年第一季，靜待後續海洋聯盟（Ocean Alliance）達飛、中國遠洋海運等決議，是否會復航紅海。

據外電報導，截至27日，全球近20％的貨櫃輪船隊，相當於364艘總運能超過250萬只貨櫃的超大貨輪，繞道好望角航行避開紅海。