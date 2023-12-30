近期聯電（2303）傳出技轉12奈米先進製程技術予英特爾、獲百億元授權金。聯電確有先進製程技術，其中14奈米Finfet性能更達業界競爭水準，也積極推進12奈。，
然產業專家指出，英特爾若以百億元取得聯電授權至其他地區生產，並不符合經濟效益，直接下單委外，由具成本競爭優勢之台廠才是明智之舉。
英特爾表示，不對市場傳言做出回應。英特爾持續與晶圓代工夥伴密切合作，借助雙方專精領域，共同推進半導體發展、滿足市場AI需求。未來，將持續專注於實現電晶體微縮及晶片性能的提升。
供應鏈指出，英特爾其實有採用Arm架構之經驗，如基礎設施處理器（IPU）、及開發基於 Intel 18A製程的低功耗系統單晶片（SoC），透過與 Arm 的合作關係，深化終端應用層面之布局。
此番再找上聯電技轉12奈米Arm架構，供應鏈推測，英特爾可能正在為Fab完全拆分鋪路，率先尋找各項IP技術授權及因應成長需求預先準備。
不過，現階段而言，供應鏈業者指出，英特爾是做先進製程的公司，付一筆高額權利金取得12奈米技術授權，再回到美國廠生產，並不合乎經濟效益，直接將訂單委外交由聯電代工生產較為合理。然而並不排除是中美脫鉤，去中國大陸化之可能。
供應鏈坦言，目前已經看到成熟製程國產化外溢效應持續發生，來自陸系IC設計業者訂單持續流出，未來趨勢只會更加明確。不過，同樣地台灣成熟製程業者也同樣會受惠非中系客戶去中化的影響，接獲更多毛利更佳之訂單。
供應鏈透露，歐、美客戶同樣擔心牽扯美方制裁力度及不確定性，尤其2024年近美國總統大選，制裁禁令隨時都在改變，與其提心吊膽下單於陸系晶圓廠，不如多加價格投產於聯電、世界先進等台廠，亦為不錯的選擇。
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