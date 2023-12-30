文策院今年執行國發基金投資文化內容產業，投資案件數與金額雙創新高，明年將向國發基金管理會爭取第二個百億資金持續投入；同時，文策院與跨國媒體、電信、科技等業者共同成立的基金，規模合計達110億元，也都將於明年陸續成立投入市場。

根據文策院的統計，今年總計通過60件投資案，透過國發基金投資並帶動民間投資總計35.7億元，累計執行國發基金投資共39.2億元。

文策院與跨國媒體、電信業者、科技業者等推動成立的文化內容產業基金、泛娛樂影視產業基金與科技文化基金，基金規模合計將達110億元，也都將於明年陸續成立。

展望明年，文策院董事長蔡嘉駿表示，文策院將向國家發展基金管理會爭取第二個百億資金，投資更多公司與事業體，並與證交所合作，期望三年內推動更多文化內容產業公司上市櫃，透過資本利得的增加，回饋更多利潤給國發基金，形成正循環，使國發基金能持續獲利、支持文化內容產業的發展。

自5月《文創法》修法後帶動投資抵減利多政策，加上9月文化部公佈「黑潮計畫」，文策院在此契機下，推動電信業、科技業及跨國媒體集團的投資合作，並拓展至歐美市場及東北亞、東南亞市場，分別與美、法、日、韓、新等多國，開展跨領域投資、跨IP投資、人才培育與通路行銷等合作，從資金源頭、人才養成到全球通路等面向，搭建臺灣文化內容產業與國際業界的連結。

其中，文策院分別與中華電信、台灣大哥大、遠傳等電信業推動合組基金，且與美商華納兄弟探索集團、韓國娛樂龍頭「CJ ENM」集團（CJ ENM HK），以及國內媒體集團TVBS牽手，針對影視音、經紀、動畫等泛娛樂文化內容產業進行投資。

另與華碩、威剛等科技業合作，針對ACG、AI、後製特效、虛擬攝影棚等領域進行投資；並運用國發基金，投資以籌組動畫製作委員會、成立內容數位平台等為營運項目的公司，強化文化內容產業從跨域開發到特效製作的全球實力。

文策院也進行全球市場布局，分別與法國國家電影與動畫中心（CNC）、新加坡電影委員會、日本角川集團、韓國特效公司Dexter Studios等，展開包括人才交流、跨國原創影視製作開發、IP多元開發、影視特效製作，及拓展國際市場等領域的合作，助台流匯聚出海。