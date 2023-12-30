金龍年農曆春節落在2024年2月上旬，基於九成以上企業擴大舉辦尾牙，大宗採買報價詢問比往年多三成、以及搶生金龍寶寶的結婚潮帶動大小家電採購，家樂福、大潤發爭相推出家電採購促銷，其中大潤發電器整體預計目標可成長20％上看8億的業績，而全聯亦趁熱度於跨年連假推出電視買一送一促銷。

根據經濟部統計，在無疫情紅利前提下，今年超市、量販整體業績均回歸常態，超市相對有新店挹注，前11月全台業績增長1.2％，而量販店因規模大不易開店，全台業績前11月相較去年同期減少1.7％，為力拚與去年全年正成長，量販業拚命促銷，年底前祭出高客單的家電促銷。

其中，家樂福盤點2023年1～2月尾牙家電十大熱品（業績銷售區間77～333萬），包括顯示器／電視、冰箱、冷氣、洗衣機、手機、烹飪家電、暖氣機、電玩遊戲機、廚房家電、筆電與周邊，熱銷前10大家電就占整體尾牙家電8成業績；此次則祭出下殺折扣價與指定商品送百萬點紅利點數，還有大手筆會員好康福利等，為衝龍年尾牙家電買氣，再加碼送出總價值400萬元抽獎，看準出國熱潮，今年別於以往大送旅遊獎項。

大潤發則於農曆年前推出「家電尾牙季」，即日起至2月22日網羅超過2,000款大小家電，並祭出5重好康優惠，包括顯示器、電視、冰箱、洗衣機、空調清淨機、除濕機等，萬元以上每滿5,000元現折500元，全館小家電單筆滿3,000元現折300元等，購買LG指定品項再iphone 15，多重好康要挑戰市場最低價，大潤發表示，多種家電用品皆有超殺優惠價格，電器整體預計目標可成長20％上看8億業績。

全聯跨年連假起推出三星55型4K NEO QLED HDR智慧連網顯示器特價下殺86折，再送43吋4K HDR智慧連網電視，限量100台。