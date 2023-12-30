全台跨年倒數，信義商圈2024跨年倒數估逾百萬人潮，7-ELEVEN、全家、萊爾富等超商業備貨、人力增5～10倍，新光三越信義新天地等也拉長戰線推出跨年市集，聯手42家美食品牌包括詹記、金色三麥均是首次出攤，估計業績有望增長3-5成。
今年跨年夜適逢周日，隔天元旦為國定假日，預估今年跨年人潮會比往年踴躍，萊爾富鄰近市政府周邊的信彩店12月31日上午10時拆大門、櫥窗玻璃、冰箱門，同時增加10倍人力支援，即日起至2024年1月9日期間，同步推出現煮咖啡優惠，限時優惠商品最低5折起。
萊爾富行銷企劃本部處長劉嘉銓表示，萊爾富在信義區周邊門市有10家，每年跨年湧進大量人潮，前來觀賞煙火或是看演唱會，周圍超商門市成一級戰區，像萊爾富北市信彩店的跨年業績，將會是平日業績的4至5倍。
迎跨年全台逾20場活動人潮，全家數百家周邊門市在備貨量與人力支援皆全面備戰，包括現做熱食區、Cafe熱飲及禦寒小物等，位於信義區松壽路核心戰區的全家建鑫店，增逾10倍人力與收銀機，暖暖包、飲用水、雨具等必備用品也將一次備貨達5倍，全力應援最嗨跨年夜，業績可望翻倍成長。
統一超商針對各地重點熱點區域約上百間7-ELEVEN門市全面備戰，包含風景區、交通轉運及觀光型商場等；同步因應低溫，加強「暖」商機備貨，如CITY系列杯裝熱飲、滷味、麻辣燙、熱罐、暖暖包及發熱衣等商品，較平日增加5倍以上備貨量、動員超過4倍以上人力。
尤其台北信義商圈一級戰區，更出動二台「OPEN!行動購物車」進駐101與南山廣場周邊備戰，加上5個店外販售攤位，方便民眾隨買即食。
新光三越全台跨年連假有30場活動登場，信義新天地四個館餐廳訂位9成滿，跨年派對更是一位難求，特推新光三越跨年市集，聯手42家美食品牌，包括詹記、金色三麥均是首次出攤，今年跨年延長營業之餐廳共八家，小後苑、WildWood、黑武士、橘色、老乾杯、GB鮮釀、一蘭、輪輪1976等。
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