全球終端需求並未真正復甦，採購旺季呈現資通產品以外的商品買氣低迷，台灣製造業生產指標仍呈現衰退，台灣經濟研究院29日發布的11月台經院製造業景氣燈號，整體製造業景氣信號值再度出現下滑，月減0.69分至10.71分，燈號續維持在代表景氣低迷的黃藍燈。
台經院製造業景氣概況調查結果，今年7月以來，景氣燈號自衰退的藍燈轉向代表低迷的黃藍燈，以為景氣就將好轉，實際上自此整體製造業景氣信號值出現反覆走升、下滑的綿延震盪，及至11月連續亮出第5顆黃藍燈，且整體製造業景氣信號值最高是10月的11.40，11月卻來到最低的10.71分，顯示製造業復甦力道仍然不足。
展望2024年，台經院認為，高利率恐制約景氣復甦力道，加上近來紅海局勢緊張，影響歐亞航班及貿易，可能延長全球製造業復甦的時程，衝擊國內製造業的未來表現，相關變因仍需密切觀察。
台經院景氣預測中心分析，由於2022年11月中國大陸因疫情封控管制，比較基期偏低推升11月成長率，外銷訂單及出口年增率皆出現由負轉正，但就實際值來看並沒有創高，11月進口年增率出現由正轉負，用於生產財之生產指標年減幅微幅擴大，至今尚未轉正，突顯製造業供應鏈去化庫存尚未完成；且台經院調查，11月國內製造業廠商看未來半年景氣，與10月相比，看壞占比增加，拖累整體經營環境面指標表現。11月景氣信號各主要組成項目中，經營環境面減少0.56分，為5個項目中最多。
台經院調查的製造業景氣，從民生，石化橡膠，金屬機械，電子電機等四大類著手，進一步調查各中類產業，再作出不同燈號的消長觀察。呈現衰退的藍燈比重，由10月的33.13％增加至11月的49.79％，低迷的黃藍燈由43.15％減少至39.38％，而持平的綠燈亦由23.72％減少至10.03％，顯示二成多的中類產業在11月再度面臨景氣變差，其中包括金屬製品業和電腦、電子產品及光學製品業。
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